香りのローズガーデンメインゲート

練馬区立 四季の香ローズガーデンで「2026ローズガーデンフェスティバル」が開催される。期間は5月1日（金）～6月7日（日）。

今年で開園10周年を迎えるローズガーデン。333品種573株のバラで春の庭園が彩られる。イベント期間中は閉園時間を通常よりも1時間延長。バラが1年で最も華やぐシーズンに、6種類の香りが広がる「香りのローズガーデン」や花色ごとに配置した「色彩のローズガーデン」の散策が楽しめるという。爽やかな紅茶の香りに似たシンボルローズ「四季の香」も見られる。

バラの回廊

5月20日（水）から23日（土）までは、ガーデナーがバラの魅力を解説する「春のガーデンツアー」を実施（定員は各日8名）。

画像はイメージ

開園10周年イベントとして、10年のあゆみを振り返るパネル展示や来園記念フォトスポットの設置なども予定している。5月2日（土）には記念セレモニー＆トークショーが行われる（事前申込制、定員は70名）。

2016年と2025年の香りのローズガーデン

イベント名

2026ローズガーデンフェスティバル



開催期間

2026年5月1日（金）～6月7日（日）

※期間中は休園日なし



開催時間

9時00分～18時00分

※閉園時間を通常の17時00分から1時間延長



入園料

無料



所在地

四季の香ローズガーデン

東京都練馬区光が丘5-2-6