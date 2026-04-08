Snow Man公式Xが更新され、新曲「SAVE YOUR HEART」のティザー映像が公開された。

【動画】Snow Man「SAVE YOUR HEART」ティザー映像（全2投稿）／『ターミネーターと恋しちゃったら』第1話予告

■Snow Man、新曲「SAVE YOUR HEART」ティザー映像公開

投稿では、「INITIALIZING… [■■■■■□□□] 60% Critical Error: CPU temperature is rising. My passion can’t be contained by a system.」というメッセージとともに、ティザー映像が公開された。

映像の舞台は、無機質で近未来的な空間。ガラスケースのような場所に閉じ込められたメンバーたちが映し出され、モニター表示や無数のコードが張り巡らされた演出が目を引く。無表情のメンバーが1人ずつアップになる場面に加え、宮舘涼太が歌い出すシーンも収められている。

ジャケットスタイルをベースにした衣装には、それぞれのメンバーカラーも取り入れられており、クールな表情と相まって強いインパクトを放っている。

最後はメンバーたちがガラスケースから出て歩き出し、0や1が並ぶ謎の文字列が映し出されて幕を閉じる。

SNSでは、「ビジュ爆アンドロイド集団」「無機質な感じもカッコいい」「全員かっこよすぎる…」「ラウールさんビジュ限界突破しすぎ」「舘様のお顔がCGみたい」「壮大な世界観」「いつもとは違うかっこよさが溢れてる」といった声が寄せられている。

なお、「SAVE YOUR HEART」は、宮舘涼太が主演を務めるドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の主題歌。4月29日にリリースされるトリプルA面シングルに収録される。

■メンバー横並びの映像も

また、4月4日には「SYSTEM: START-UP…」というメッセージとともに別のティザー映像も公開。モノクロの映像から一転し、黒を差し色にしたカラフルな衣装のメンバーたちが横並びで登場する印象的な映像となっている。

■『ターミネーターと恋しちゃったら』第1話で「SAVE YOUR HEART」初解禁

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