【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(8日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
60910.94 ボリンジャー:＋3σ(26週)
60148.79 ボリンジャー:＋3σ(13週)
58396.51 ボリンジャー:＋2σ(13週)
58123.79 ボリンジャー:＋2σ(26週)
57381.09 ボリンジャー:＋3σ(25日)
56848.52 均衡表雲上限(日足)
56644.23 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56308.42 ★日経平均株価8日終値
56139.45 ボリンジャー:＋2σ(25日)
55336.64 ボリンジャー:＋1σ(26週)
54945.67 均衡表転換線(週足)
54897.82 ボリンジャー:＋1σ(25日)
54891.96 13週移動平均線
54224.84 均衡表基準線(日足)
53988.11 均衡表雲下限(日足)
53752.70 75日移動平均線
53746.35 6日移動平均線
53656.19 25日移動平均線
53491.77 均衡表転換線(日足)
53139.68 ボリンジャー:-1σ(13週)
52938.24 均衡表基準線(週足)
52549.49 26週移動平均線
52414.56 ボリンジャー:-1σ(25日)
51387.41 ボリンジャー:-2σ(13週)
51172.93 ボリンジャー:-2σ(25日)
51063.72 新値三本足陰転値
49931.29 ボリンジャー:-3σ(25日)
49762.34 ボリンジャー:-1σ(26週)
49635.13 ボリンジャー:-3σ(13週)
48174.22 200日移動平均線
46975.19 ボリンジャー:-2σ(26週)
44188.04 ボリンジャー:-3σ(26週)
43284.80 均衡表雲上限(週足)
39694.91 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 86.51(前日74.69)
ST.Slow(9日) 75.73(前日69.71)
ST.Fast(13週) 43.06(前日32.27)
ST.Slow(13週) 38.93(前日35.33)
［2026年4月8日］
株探ニュース
60910.94 ボリンジャー:＋3σ(26週)
60148.79 ボリンジャー:＋3σ(13週)
58396.51 ボリンジャー:＋2σ(13週)
58123.79 ボリンジャー:＋2σ(26週)
57381.09 ボリンジャー:＋3σ(25日)
56848.52 均衡表雲上限(日足)
56644.23 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56308.42 ★日経平均株価8日終値
56139.45 ボリンジャー:＋2σ(25日)
55336.64 ボリンジャー:＋1σ(26週)
54945.67 均衡表転換線(週足)
54897.82 ボリンジャー:＋1σ(25日)
54891.96 13週移動平均線
54224.84 均衡表基準線(日足)
53988.11 均衡表雲下限(日足)
53752.70 75日移動平均線
53746.35 6日移動平均線
53656.19 25日移動平均線
53491.77 均衡表転換線(日足)
53139.68 ボリンジャー:-1σ(13週)
52938.24 均衡表基準線(週足)
52549.49 26週移動平均線
52414.56 ボリンジャー:-1σ(25日)
51387.41 ボリンジャー:-2σ(13週)
51172.93 ボリンジャー:-2σ(25日)
51063.72 新値三本足陰転値
49931.29 ボリンジャー:-3σ(25日)
49762.34 ボリンジャー:-1σ(26週)
49635.13 ボリンジャー:-3σ(13週)
48174.22 200日移動平均線
46975.19 ボリンジャー:-2σ(26週)
44188.04 ボリンジャー:-3σ(26週)
43284.80 均衡表雲上限(週足)
39694.91 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 86.51(前日74.69)
ST.Slow(9日) 75.73(前日69.71)
ST.Fast(13週) 43.06(前日32.27)
ST.Slow(13週) 38.93(前日35.33)
［2026年4月8日］
株探ニュース