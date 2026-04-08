　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

60910.94　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
60148.79　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
58396.51　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58123.79　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57381.09　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
56848.52　　均衡表雲上限(日足)
56644.23　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

56308.42　　★日経平均株価8日終値

56139.45　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
55336.64　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54945.67　　均衡表転換線(週足)
54897.82　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
54891.96　　13週移動平均線
54224.84　　均衡表基準線(日足)
53988.11　　均衡表雲下限(日足)
53752.70　　75日移動平均線
53746.35　　6日移動平均線
53656.19　　25日移動平均線
53491.77　　均衡表転換線(日足)
53139.68　　ボリンジャー:-1σ(13週)
52938.24　　均衡表基準線(週足)
52549.49　　26週移動平均線
52414.56　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51387.41　　ボリンジャー:-2σ(13週)
51172.93　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51063.72　　新値三本足陰転値
49931.29　　ボリンジャー:-3σ(25日)
49762.34　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49635.13　　ボリンジャー:-3σ(13週)
48174.22　　200日移動平均線
46975.19　　ボリンジャー:-2σ(26週)
44188.04　　ボリンジャー:-3σ(26週)
43284.80　　均衡表雲上限(週足)
39694.91　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　86.51(前日74.69)
ST.Slow(9日)　　75.73(前日69.71)

ST.Fast(13週)　 43.06(前日32.27)
ST.Slow(13週)　 38.93(前日35.33)

［2026年4月8日］

株探ニュース