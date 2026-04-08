　4月8日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3007銘柄。東証終値比で上昇は1225銘柄、下落は1723銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが122銘柄、値下がりは99銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は190円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7725>　インターアク　　　 1682　　+197（ +13.3%）
2位 <7578>　ニチリョク　　　　　127　　 +12（ +10.4%）
3位 <6552>　ゲームウィズ　　　201.5　 +16.5（　+8.9%）
4位 <4180>　Ａｐｐｉｅｒ　　　　989　　 +70（　+7.6%）
5位 <3664>　ＷＩＺＥ　　　　　 35.4　　+2.4（　+7.3%）
6位 <9876>　コックス　　　　　　282　　 +17（　+6.4%）
7位 <4069>　ブルーミーム　　 1208.9　 +50.9（　+4.4%）
8位 <2670>　ＡＢＣマート　　　 2790　+114.5（　+4.3%）
9位 <206A>　ＰＲＩＳＭバ　　　205.9　　+5.9（　+3.0%）
10位 <3681>　ブイキューブ　　　　 73　　　+2（　+2.8%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）
2位 <7581>　サイゼリヤ　　　　 6368　　-372（　-5.5%）
3位 <2459>　アウン　　　　　　206.2　　-9.8（　-4.5%）
4位 <2918>　わらべ日洋　　　　 3055　　-120（　-3.8%）
5位 <4506>　住友ファーマ　　　 2050　 -80.0（　-3.8%）
6位 <5535>　ミガロＨＤ　　　　　348　　 -12（　-3.3%）
7位 <6141>　ＤＭＧ森精機　　 2569.3　 -84.7（　-3.2%）
8位 <3237>　イントランス　　　　 61　　　-2（　-3.2%）
9位 <6736>　サン電子　　　　　 9029　　-291（　-3.1%）
10位 <9072>　ニッコンＨＤ　　 4809.1　-148.9（　-3.0%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8801>　三井不　　　　　　 1800　 +30.0（　+1.7%）
2位 <5406>　神戸鋼　　　　　 2000.6　 +20.6（　+1.0%）
3位 <4061>　デンカ　　　　　 3936.2　 +38.2（　+1.0%）
4位 <7912>　大日印　　　　　 2953.6　 +26.6（　+0.9%）
5位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2215　 +16.5（　+0.8%）
6位 <9983>　ファストリ　　　　68251　　+491（　+0.7%）
7位 <4568>　第一三共　　　　　 2852　 +19.5（　+0.7%）
8位 <9022>　ＪＲ東海　　　　 4203.9　 +24.9（　+0.6%）
9位 <4543>　テルモ　　　　　 2221.9　 +12.9（　+0.6%）
10位 <4507>　塩野義　　　　　 3625.9　 +19.9（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4506>　住友ファーマ　　　 2050　 -80.0（　-3.8%）
2位 <7261>　マツダ　　　　　　 1050　 -24.0（　-2.2%）
3位 <6506>　安川電　　　　　　 4564　　 -95（　-2.0%）
4位 <4689>　ラインヤフー　　　405.4　　-4.8（　-1.2%）
5位 <6954>　ファナック　　　　 5855　　 -69（　-1.2%）
6位 <4005>　住友化　　　　　　　550　　-5.9（　-1.1%）
7位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 4628.6　 -49.4（　-1.1%）
8位 <3289>　東急不ＨＤ　　　 1392.5　 -13.0（　-0.9%）
9位 <9503>　関西電　　　　　　 2626　 -24.0（　-0.9%）
10位 <9735>　セコム　　　　　 6083.9　 -51.1（　-0.8%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース