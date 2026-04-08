[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1225銘柄・下落1723銘柄（東証終値比）
4月8日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3007銘柄。東証終値比で上昇は1225銘柄、下落は1723銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが122銘柄、値下がりは99銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は190円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7725> インターアク 1682 +197（ +13.3%）
2位 <7578> ニチリョク 127 +12（ +10.4%）
3位 <6552> ゲームウィズ 201.5 +16.5（ +8.9%）
4位 <4180> Ａｐｐｉｅｒ 989 +70（ +7.6%）
5位 <3664> ＷＩＺＥ 35.4 +2.4（ +7.3%）
6位 <9876> コックス 282 +17（ +6.4%）
7位 <4069> ブルーミーム 1208.9 +50.9（ +4.4%）
8位 <2670> ＡＢＣマート 2790 +114.5（ +4.3%）
9位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 205.9 +5.9（ +3.0%）
10位 <3681> ブイキューブ 73 +2（ +2.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
2位 <7581> サイゼリヤ 6368 -372（ -5.5%）
3位 <2459> アウン 206.2 -9.8（ -4.5%）
4位 <2918> わらべ日洋 3055 -120（ -3.8%）
5位 <4506> 住友ファーマ 2050 -80.0（ -3.8%）
6位 <5535> ミガロＨＤ 348 -12（ -3.3%）
7位 <6141> ＤＭＧ森精機 2569.3 -84.7（ -3.2%）
8位 <3237> イントランス 61 -2（ -3.2%）
9位 <6736> サン電子 9029 -291（ -3.1%）
10位 <9072> ニッコンＨＤ 4809.1 -148.9（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8801> 三井不 1800 +30.0（ +1.7%）
2位 <5406> 神戸鋼 2000.6 +20.6（ +1.0%）
3位 <4061> デンカ 3936.2 +38.2（ +1.0%）
4位 <7912> 大日印 2953.6 +26.6（ +0.9%）
5位 <3382> セブン＆アイ 2215 +16.5（ +0.8%）
6位 <9983> ファストリ 68251 +491（ +0.7%）
7位 <4568> 第一三共 2852 +19.5（ +0.7%）
8位 <9022> ＪＲ東海 4203.9 +24.9（ +0.6%）
9位 <4543> テルモ 2221.9 +12.9（ +0.6%）
10位 <4507> 塩野義 3625.9 +19.9（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 2050 -80.0（ -3.8%）
2位 <7261> マツダ 1050 -24.0（ -2.2%）
3位 <6506> 安川電 4564 -95（ -2.0%）
4位 <4689> ラインヤフー 405.4 -4.8（ -1.2%）
5位 <6954> ファナック 5855 -69（ -1.2%）
6位 <4005> 住友化 550 -5.9（ -1.1%）
7位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4628.6 -49.4（ -1.1%）
8位 <3289> 東急不ＨＤ 1392.5 -13.0（ -0.9%）
9位 <9503> 関西電 2626 -24.0（ -0.9%）
10位 <9735> セコム 6083.9 -51.1（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7725> インターアク 1682 +197（ +13.3%）
2位 <7578> ニチリョク 127 +12（ +10.4%）
3位 <6552> ゲームウィズ 201.5 +16.5（ +8.9%）
4位 <4180> Ａｐｐｉｅｒ 989 +70（ +7.6%）
5位 <3664> ＷＩＺＥ 35.4 +2.4（ +7.3%）
6位 <9876> コックス 282 +17（ +6.4%）
7位 <4069> ブルーミーム 1208.9 +50.9（ +4.4%）
8位 <2670> ＡＢＣマート 2790 +114.5（ +4.3%）
9位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 205.9 +5.9（ +3.0%）
10位 <3681> ブイキューブ 73 +2（ +2.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
2位 <7581> サイゼリヤ 6368 -372（ -5.5%）
3位 <2459> アウン 206.2 -9.8（ -4.5%）
4位 <2918> わらべ日洋 3055 -120（ -3.8%）
5位 <4506> 住友ファーマ 2050 -80.0（ -3.8%）
6位 <5535> ミガロＨＤ 348 -12（ -3.3%）
7位 <6141> ＤＭＧ森精機 2569.3 -84.7（ -3.2%）
8位 <3237> イントランス 61 -2（ -3.2%）
9位 <6736> サン電子 9029 -291（ -3.1%）
10位 <9072> ニッコンＨＤ 4809.1 -148.9（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8801> 三井不 1800 +30.0（ +1.7%）
2位 <5406> 神戸鋼 2000.6 +20.6（ +1.0%）
3位 <4061> デンカ 3936.2 +38.2（ +1.0%）
4位 <7912> 大日印 2953.6 +26.6（ +0.9%）
5位 <3382> セブン＆アイ 2215 +16.5（ +0.8%）
6位 <9983> ファストリ 68251 +491（ +0.7%）
7位 <4568> 第一三共 2852 +19.5（ +0.7%）
8位 <9022> ＪＲ東海 4203.9 +24.9（ +0.6%）
9位 <4543> テルモ 2221.9 +12.9（ +0.6%）
10位 <4507> 塩野義 3625.9 +19.9（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 2050 -80.0（ -3.8%）
2位 <7261> マツダ 1050 -24.0（ -2.2%）
3位 <6506> 安川電 4564 -95（ -2.0%）
4位 <4689> ラインヤフー 405.4 -4.8（ -1.2%）
5位 <6954> ファナック 5855 -69（ -1.2%）
6位 <4005> 住友化 550 -5.9（ -1.1%）
7位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4628.6 -49.4（ -1.1%）
8位 <3289> 東急不ＨＤ 1392.5 -13.0（ -0.9%）
9位 <9503> 関西電 2626 -24.0（ -0.9%）
10位 <9735> セコム 6083.9 -51.1（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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