乃木坂46、日本大学入学式にサプライズ登場「伝説すぎる…」 先月の卒業式には日向坂46が登場で話題
アイドルグループ・乃木坂46が、8日に開催された日本大学の入学式にサプライズで登場した。
【写真】衣装2パターンも！日大入学式にサプライズ登場した乃木坂46
乃木坂46の公式Xでは、2種類の衣装を着た2枚の集合写真とともに「日本大学入学式に乃木坂46がサプライズ出演させていただきました」と報告。「新入生の皆様おめでとうございます 素敵な学生生活になりますよう メンバー一同願っております」と、入学式に参加した学生たちの門出を祝った。
メンバーの林瑠奈は今年、日本大学を卒業したことを自身のブログで発表しており、早くも母校凱旋ライブとなった。
投稿では、入学式で披露した楽曲のプレイリストも公開。「OVERTURE」を含めた「インフルエンサー」「シンクロニシティ」「おひとりさま天国」「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」「きっかけ」となっていた。
なお、3月25日に行われた日本大学卒業式には、メンバーの金村美玖が同校の芸術学部の卒業生という縁から日向坂46がサプライズ登場して話題となっていた。
SNSでは、「サプライズ過ぎる！」「え？まじで!?」「めっちゃうれしかった！」「やば！！！入学式に乃木坂来たぞ！！！」「卒業式には日向坂、入学式には乃木坂が来てライブ見れるってすごすぎ」「数日前に日大卒業して、乃木坂46として凱旋する林瑠奈伝説すぎる…」などの声が寄せられていた。
【写真】衣装2パターンも！日大入学式にサプライズ登場した乃木坂46
乃木坂46の公式Xでは、2種類の衣装を着た2枚の集合写真とともに「日本大学入学式に乃木坂46がサプライズ出演させていただきました」と報告。「新入生の皆様おめでとうございます 素敵な学生生活になりますよう メンバー一同願っております」と、入学式に参加した学生たちの門出を祝った。
投稿では、入学式で披露した楽曲のプレイリストも公開。「OVERTURE」を含めた「インフルエンサー」「シンクロニシティ」「おひとりさま天国」「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」「きっかけ」となっていた。
なお、3月25日に行われた日本大学卒業式には、メンバーの金村美玖が同校の芸術学部の卒業生という縁から日向坂46がサプライズ登場して話題となっていた。
SNSでは、「サプライズ過ぎる！」「え？まじで!?」「めっちゃうれしかった！」「やば！！！入学式に乃木坂来たぞ！！！」「卒業式には日向坂、入学式には乃木坂が来てライブ見れるってすごすぎ」「数日前に日大卒業して、乃木坂46として凱旋する林瑠奈伝説すぎる…」などの声が寄せられていた。