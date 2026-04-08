日本維新の会の藤田文武共同代表（45）が、7日放送のBSフジ「居酒屋プライム放談」（後9・00）に出演し、大学時代のエピソードを語った。

大阪・寝屋川出身で四條畷高から筑波大へ進学。高校でプレーしていたラグビーを大学でも4年間、続け、4年次には主将を務めたという。

番組では、当時の写真が披露された。上半身裸で、筋肉ムキムキの肉体美。「90キロ前後あるんですけど、87、88キロくらいで、体脂肪も10％前後くらい」と説明した。

さらに、もう1枚の写真には、金髪姿の藤田氏が。フリーアナウンサー長野美郷も思わず「チャラい」と連呼する姿だった。「結構チャラかったんですよ」と素直に告白。「うちの父親って凄い昭和のがんこ親父みたいで、むちゃくちゃ厳しい。僕の家の家訓って、質実剛健。ほど遠い感じでしょう？」と笑った。

もちろん金髪など許す父ではなかったが、そこは親の目が届かぬ街での生活。「親元を離れて、大阪から茨城の地、筑波の地に行くわけですよ。羽が生えてね、凄く楽しんだわけですね」。思いのままに青春を楽しんでいたという。

そんなある日、事件が。祖母が亡くなり、急に大阪へ戻ることになったという。普段は髪を黒く染め直してから帰っていたというが、急きょのことでそのまま帰阪。「うっすら茶髪ぐらいやったから、まあ大丈夫かなと思って帰ったんですよ」。そんな藤田氏に、父は思いも寄らぬ“通告”をしたという。

「葬儀が終わって、うちの親父に呼ばれて、ちょっと来いと。“お前は何でその髪型をしてるんだ”、“いやいやいや…”ってなって」。すると、父からは「分かった。俺の主義には合わん。だから仕送りは来月から止める 。お前はもうこの家に帰ってくるな」と、まさかの勘当を通告されたという。

大慌ての藤田氏。「それを言われた瞬間に“ごめんなさい”って、次の日に“すみませんでした”って、すぐ染めて。帰って向こうでまた染め直した」と結末を明かした。