4月6日、DMM TV配信ドラマ『外道の歌 SEASON2』の完成披露試写会が開催された。同イベントに出席したタレント・アーティスト、あのの“普段とのギャップ”に注目が集まっている。

『外道の歌』は、2016年から2023年まで『ヤングキング』（少年画報社）で連載された人気マンガを原作とした作品で、2024年12月に実写ドラマ化。主演を亀梨和也、窪塚洋介が務めたことでも話題となった。続編となる『SEASON2』の完成披露試写会には出演者が一堂に会し、見どころなどが語られた。

「あのさんは劇中で近野智夏役を演じており、この日はボディラインが際立つ水色のミニ丈ワンピースに白のレースタイツ、ハイヒールを合わせた装いで登場。耳元には大きなハート型のピアスをあしらい、華やかな雰囲気を漂わせていました。普段はジャージなどラフなスタイルが多いため、その変化に驚く声が相次ぎました」（芸能ジャーナリスト）

X上では、

《あのちゃん、こんなにスタイル良いんだ…》

《あのちゃんって身長低いと思ってたら166センチもあるって知ってビビった》

《素朴顔でばぶみあるのこんなに可愛いことある？かわいいいい》

といった反応が寄せられている。

「これまでのあのさんは、体のラインを強調しないファッションが多く、中性的でミステリアスなイメージがありました。しかし今回のようにシルエットがはっきり出る衣装になると、本来のスタイルの良さが際立っていました。ふんわりした印象から、大人の女性の片鱗を感じさせたといえます。女優としての風格も見受けられました」（前出・芸能ジャーナリスト）

また、同イベントの様子は《『外道の歌 SEASON2』キャスト》と題してYouTubeで生配信されており、主演の亀梨和也、窪塚洋介に加え、南沙良、馬場ふみからも出演。全体的に黒を基調とした衣装が多い中で、あのの淡いカラーの装いはひときわ目を引いていた。

さらに、あのは『外道の歌 SEASON2』でアクションにも挑戦。公開されている予告映像では、眼帯姿で注射器を手に動く場面も確認されており、新たな一面を見せている。

「近野智夏は物語の中でも重要な役どころです。ビジュアル面だけでなく、演技面での評価も注目されます。4月から放送のドラマ『惡の華』（テレビ東京系）では主演も務めており、今後さらに活躍の場が広がりそうです」（前出・芸能ジャーナリスト）

ビジュアルで見せた鮮烈なギャップと、女優としての覚醒。彼女の進化から目が離せない。