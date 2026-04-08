【40代・50代】今っぽくて若々しい人は“１枚で着ない”。2026春シャツコーデは「重ねて抜く」が正解
シャツを着ていると「なぜかアカ抜けて見えない」と感じるなら、きちんと着すぎていることが原因かもしれません。整って見えるアイテムだからこそ、着方次第で印象は大きく変わります。2026年春は、“シャツは１枚で着ない”が自然に見える時代。レイヤードや羽織りとして取り入れることで、軽やかさと今っぽさが引き出されます。
▲シャツは“１枚で着ない”が今の正解。重ねて抜くことで、軽やかさと今っぽさが自然に引き出されます
「１枚で着ない」で印象は変わる
シャツを１枚で着ると、どうしても“整いすぎた印象”になりがち。きちんと感は出ますが、その分だけ抜けがなくなり、今の空気感から少し離れて見えることもあるでしょう。
「羽織りとして使う」と一気に今っぽく
今季はシャツを“トップス”ではなく“軽いアウター”として使うのもポイント。ボタンを閉じて着るよりも、さらっと羽織るほうが、自然な動きと抜けが生まれます。
例えばデニムにストライプシャツを合わせる定番スタイルでも、羽織りとして取り入れるだけで印象は大きく変わります。かっちり着るのではなく、動きの中で揺れるくらいの軽さを意識すると、無理なく今っぽさが出ます。
「色とコントラスト」で印象を整える
シャツコーデは色の選び方でも印象が変わります。淡い色だけでまとめると柔らかく仕上がる一方で、ぼやけて見えることも。
そこで取り入れたいのが、さりげないコントラスト。例えば、軽やかなシャツに少し締まる色のインナーを合わせるだけでも、全体が引き締まって見えます。すべてを無難な色でまとめるのではなく、どこか１点に軸をつくることで、コーデはぐっと洗練されます。
▲デニムでカジュアルに、ニュートラルでまとめて、締め色で引き締める。シャツを羽織りとして使うだけで、いつものコーデがぐっと今っぽく整うはず
2026年春のシャツコーデは“重ねて抜く”ことが鍵。手持ちのシャツでも着方を少し見直すだけで印象は大きく変わりますよ。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はファッションスタイリングに関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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