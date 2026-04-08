『SAKAMOTO DAYS』を“視界全て”で体感！ SCREENX上映決定、ポスター解禁
Snow Manの目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』がSCREENXにて上映されることが決定。合わせて、SCREENXビジュアルが解禁された。
【動画】視界全てで『SAKAMOTO DAYS』を体感！ SCREENX特別プロモーション映像
原作は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名の大ヒットコミック。
主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒。推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本と、本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本という“一人二面性”の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。
本作のSCREENX上映が全国27劇場にて上映が決定。（上映館数は予定のため、変更となる可能性あり。詳細は作品公式HPまたは各劇場公式HPにて）3面マルチプロジェクション・映画上映システムSCREENXは、正面スクリーンに加え、左右の壁面にも映像を投影することで、広い視界に包まれながら物語世界の中へ没入できる上映フォーマットだ。公開を記念して、SCREENX特別ビジュアル＆プロモーション映像が解禁された。
解禁されたビジュアルには、迫りくる敵を迎え撃とうと凄まじい殺気を漂わせたスーツを身に纏った＜殺し屋時代の姿＞、殺し屋を引退し営んでいる坂本商店のエプロンを身に着けている＜ふくよかな姿＞、そして本気モードでカロリーを消費した＜スマートな姿＞の3通りの坂本（目黒）の姿が。さらに、坂本の命を狙う✕（スラー）の宣戦布告の証である「✕印」も大きく描かれており、2人の熾烈（しれつ）な戦いを予感させるビジュアルとなっている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は、4月29日全国公開。
【動画】視界全てで『SAKAMOTO DAYS』を体感！ SCREENX特別プロモーション映像
原作は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名の大ヒットコミック。
主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒。推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本と、本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本という“一人二面性”の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。
解禁されたビジュアルには、迫りくる敵を迎え撃とうと凄まじい殺気を漂わせたスーツを身に纏った＜殺し屋時代の姿＞、殺し屋を引退し営んでいる坂本商店のエプロンを身に着けている＜ふくよかな姿＞、そして本気モードでカロリーを消費した＜スマートな姿＞の3通りの坂本（目黒）の姿が。さらに、坂本の命を狙う✕（スラー）の宣戦布告の証である「✕印」も大きく描かれており、2人の熾烈（しれつ）な戦いを予感させるビジュアルとなっている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は、4月29日全国公開。