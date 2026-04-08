グランドハイアット東京は、世界で愛されるポケットモンスターの誕生３０周年を記念した宿泊プランを提供する「ポケモン３０周年コラボレーション グランドアドベンチャー」を、６月２０日〜８月２６日の期間限定で開催する。

１９９６年に誕生した「ポケットモンスター」は、今では世代や国境を越え、老若男女問わず愛されている。誕生から３０年を迎えた２０２６年、グランドハイアット東京はポケモンとコラボレーションし、「冒険（アドベンチャー）」をテーマにした宿泊体験ができるプランを発表。

このコラボでは、１日１室限定のスイートルームと、８室限定のスタンダードルームの計９部屋が、ポケモンをデザインした客室に変わる。グリーンや花々を基調とした装飾に加え、「ポケットモンスター 赤・緑」から活躍しているポケモンのアートやデコレーションを客室の随所に散りばめ、まるでポケモンたちとともに冒険しているかのような世界観を演出。すべての客室には、風船で冒険に出るピカチュウをはじめ、ポケモンたちとの冒険を体感できる装飾を施し、思わず写真に撮りたくなるデザインに仕上がっている。

また、スイートルームでは、グリーンや花々の装飾に加え、くさタイプ、ほのおタイプ、みずタイプをテーマに空間を構成。リビングルームにはくさタイプ、ベッドルームにはほのおタイプ、バスルームにはみずタイプと、それぞれ異なるデコレーションやアートを施し、客室内のあらゆる場所で、さまざまなポケモンに出会えるよう工夫されている。

すべての宿泊プランでは、ピカチュウの焼き印をあしらったパンケーキ付きの朝食が用意され、ポケモンとともに朝のひとときを楽しめる。さらに、スイートルームの宿泊者には、ピカチュウをテーマにした“オールイエロー”で仕上げるグルメバーガーのディナーセットを客室にお届け。ケチャップをつかった自家製ソースのバーガーは、食べ応え満点。そのほか、コラボを記念し、冒険をテーマに製作したアメニティグッズは、どのプランで宿泊した場合でも持ち帰りができ、自宅に帰ってからも冒険の余韻に浸ることができる。

ポケモン誕生３０周年を記念した「ポケモン３０周年コラボレーション グランドアドベンチャー」の宿泊プランは、ポケモンたちと冒険をするかのように過ごせる、世代を超えて楽しめる宿泊体験となる。子どもから大人まで、ポケモンファンはもちろん、家族や友人同士でも、ポケモンとともにこの夏だけの“冒険の旅”になりそうだ。