ロハスに代わって遊撃スタメン…3打数1安打2得点

米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと対戦し4-1で勝利した。この試合、当初は先発メンバーに含まれていなかったキム・ヘソン内野手が好守に活躍。韓国メディアは「ロバーツ見たか」と大興奮している。

今季3Aで開幕を迎えたキム・ヘソンは、ムーキー・ベッツ内野手の負傷者リスト（IL）入りに伴いメジャー昇格。6日（同7日）の試合では遊撃手として今季初スタメンを果たし、好守も見せた。ただこの日は当初、ミゲル・ロハス内野手がスタメンに名を連ねていた。しかし試合直前に外れ、理由は「家庭の事情」だと発表された。

代わって「8番・遊撃」で2試合連続のスタメンとなったキム・ヘソンは3回、中堅への二塁打で出塁するとフリーランドの犠打で三塁へ。大谷の右翼フェンスを直撃する適時打で先制のホームを踏んだ。これを韓国メディア「OSEN」は「ロバーツ見たか？ 試合直前に『8番・遊撃手』で緊急先発、投入されたキム・ヘソンが第1打席から二塁打！」という見出しで速報した。

「キム・ヘソンと大谷の安打でドジャースがリードを奪った。ベッツの負傷により後から大リーグにコールアップされたキム・ヘソンの好調な感覚は、3Aから継続している」

4回の守りでは、ゲレーロJr.のボテボテの当たりに猛チャージしてさばき、アウトを奪った。5回の打席では四球を選んで出塁。ボークで二進し、フリーランドの適時打で3点目のホームを踏んだ。



（THE ANSWER編集部）