犬が帰宅した飼い主のニオイを確認する心理

犬は飼い主が帰宅したとき、足や手のニオイを嗅いで確認したり、飼い主が脱ぎ捨てた服のニオイをいつまでも嗅いでいたりすることがあります。

飼い主が持ち歩いているバッグに顔を突っ込んでまでニオイを確認することもあります。犬にとってニオイは、生きていく上での重要な情報源です。

犬が帰宅した飼い主のニオイを確認するのは、犬が優れた嗅覚の持ち主であることはもちろんなのですが、深い心理が関係していることもあります。

1.飼い主の体調や感情を知りたい

犬が帰宅した飼い主のニオイを確認するのは、飼い主の体調や感情を知りたいからです。

飼い主が不安や緊張を感じているときは、汗に含まれる分泌物の成分に変化が起こり、犬はそのニオイの変化を嗅ぎ取ることで、飼い主の微妙な変化にも気づくことができるとされています。

出て行くときはいつも通りだった飼い主のニオイが、帰宅したときには変化していることに気づき、「どうしたの？」という気持ちからニオイを嗅いでいるのかもしれません。

2.外の世界から連れ帰った情報を確認したい

犬が帰宅した飼い主のニオイを確認するのは、外の世界から連れ帰った情報を確認したいからです。

飼い主には全くそのようなつもりはないかもしれませんが、外の世界から様々なニオイを連れ帰ってしまっています。

他人のニオイ、食べ物のニオイ、外の環境のニオイ、犬や猫などの動物のニオイなど、愛犬にとってはビッグニュースなのです。

愛犬にとっては初めて嗅ぐニオイもあるかもしれません。興味を惹かれ、「一体これは何者なのか！？」と、しきりにニオイを嗅いで確認しているのです。

3.浮気調査をするため

犬が帰宅した飼い主のニオイを確認するのは、浮気調査をするためです。

仕事からの帰り道、犬や猫などの動物と出会うことがあるのではないでしょうか。動物好きな人であれば、スキンシップをしてしまうものですよね。

動物と触れ合うことができるカフェに行かれる飼い主もいらっしゃるでしょうし、動物と暮らしている友人のお家に遊びに行く機会もあるでしょう。

帰宅した飼い主から自分以外の動物のニオイがし、「どこで誰と遊んできたのか」、浮気調査をすることがあるのです。

愛犬が一度でも会ったり遊んだりしたことのある動物であれば、「私も一緒に遊びたかったのに…飼い主だけ遊んできたんだ…」と、嫉妬心も芽生えているかもしれません。

愛犬にニオイを嗅がれたときの適切な対応

帰宅したとき、愛犬から執拗にニオイを嗅がれることがあるかもしれません。愛犬が様々な情報を収集しているところです。しばらく嗅がせてあげましょう。

飼い主のニオイを嗅ぐためにジャンプしたり、ニオイを嗅いだ後に興奮してしまったりしたときは、落ち着かせるための対応をしましょう。

「おすわり」「待て」「伏せ」などの指示を出します。興奮が止まないときは、愛犬から離れましょう。愛犬をリビングに残し、ニオイの付いた衣服を着替えるようにしましょう。

まとめ

犬が帰宅した飼い主のニオイを確認する心理を3つ解説しました。

飼い主の体調や感情を知りたい 外の世界から連れ帰った情報を確認したい 浮気調査をするため

余談ですが、優れた嗅覚を持つ犬も、高齢になると、その嗅覚が衰えることがあります。

しつこくニオイを嗅がれると思われるかもしれませんが、それくらいニオイを嗅がなければ不安なのです。本当に飼い主のニオイであるかどうか、安心するためにしつこくニオイを嗅ぐのです。

愛犬が帰宅した飼い主のニオイを嗅ぎ、興奮して飛びかかるようなことがあれば、愛犬を落ち着かせる対応をし、怪我や事故を防ぐことが大切です。