名古屋大学・岡山大学・メニコンが共同開発した吸収性骨再生用材料「ヴァーテ」が、2026年2月13日付けで日本において医療機器として承認を取得しました。

【写真を見る】骨の再生を補助するゲル状の材料「ヴァーテ」手術の操作性と術後の骨癒合を改善 岡山大学などが開発

骨の再生をたすける補填材

「ヴァーテ」は、骨欠損部の骨再生を補助する骨補填材です。自己集合性ペプチド（SPG-178）と呼ばれる物質を用いたゲル技術が採用されていて、自家骨と混ぜて骨が欠けた部分に埋植して使用します。

骨欠損の治療では、自家骨に人工骨を混ぜて補填量を確保する「併用術式」が広く行われています。



しかし、従来の方法では、チップ状の自家骨と顆粒状の骨補填材がなじみにくく、手術中に材料が散逸しやすいという課題がありました。



「ヴァーテ」はゲル素材の特性によりこれを解消し、術中の操作性向上や術後の骨癒合改善が期待されています。

岡山大学とメニコンがSPG-178の開発 名古屋大学が臨床開発

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科システム生理学分野とメニコンが、自己集合性ペプチド（SPG-178）の開発を行いました。



SPG-178は、水に溶解すると3次元ネットワークをもつハイドロゲルを形成します。このハイドロゲルは、中性pHにおいて、非常に安定して透明性が高く、また生体適合性も高いことから、医療分野への応用が期待されていました。



名古屋大学大学院医学系研究科 整形外科学は、その自己集合性ペプチド（SPG-178）ゲルの整形外科分野への応用のため、約10年にわたる非臨床研究を重ね、骨再生を補助するための最適なペプチドゲルの組成や適応方法を見出しました。



その過程で、名古屋大学とメニコンが、日本医療研究開発機構（AMED）と医薬品医療機器総合機構（PMDA）の支援のもとで、ヒト臨床開発へと発展したものです。

SPG-178とは

岡山大学学術研究院医歯薬学域システム生理学の成瀬恵治教授に聞きました。

──SPG-178はどのような物質なのでしょうか。



（成瀬恵治教授）

「SPG-178は以下のアミノ酸から構成されています。図では一文字表記になっていますが、詳しくは



アルギニン - ロイシン - アスパラギン酸 - ロイシン - アルギニン - ロイシン - アラニン - ロイシン - アルギニン - ロイシン - アスパラギン酸 - ロイシン - アルギニン

から成り立っています。

この配列は

・中性域水溶液で自己集合化してゲル化する

・透明である

・伸展性がある

等の条件を満たす配列をコンピューターシミュレーションにより予想し、実際にペプチド合成機で合成して実験しました。

その第178番目に合成されたものがSPG-178 です」

（成瀬恵治教授）

「2つ目の図は、このSPG-178を水溶液中に溶かすと自己集合化してβシート構造を作り、最終的には3次元メッシュ構造をつくります。瓶の中には透明なゲル状構造が認められます（斜めにしてもなかで固まっているのが確認できます）」

もともと止血剤としての開発を目指していた

──SPGー178の研究はどのような内容だったのでしょうか。



（成瀬恵治教授）

「SPG‑178 は 中性pHの自己組織化ペプチドハイドロゲルで 従来のRADA16（酸性）と比較して、組織障害の懸念が少ない配列（中性での使用が可能となる点で、細胞・組織に対して障害が起こりにくい）を発明しました（論文: "The mechanical stimulation of cells in 3D culture within a self-assembling peptide hydrogel," Biomaterials, 2012, 33(4), 1044-1051.）。

その後、SPG-178の臨床での使用をいろいろ検討しました。当初はラット肝臓切開モデルで止血時間が有意に短縮、透明で非粘着性のため術野が見やすい、等の特徴を持っていたので止血剤としての開発を目指しました。



しかし、その過程で様々な適応があることがわかってきました。そこで、私が主催の臨床ペプチド研究会を立ち上げ、名古屋大学、大阪大学、岡山大学などからなるコンソーシアムで、SPG-178の可能性を探りました」

緑内障手術時の視野確保剤としての承認も

（成瀬恵治教授）

「大阪大学においては西田眼科学教授を中心としたグループと緑内障手術時における視野確保剤としての承認を取りました。

• 承認日：2024年6月3日

• 発表日：2024年8月6日（メニコン公式リリース）

• 医療機器承認番号：30600BZX00110000

• クラス分類：クラスⅢ（高度管理医療機器）

• 一般的名称：眼科用視野確保材

• 販売名：シアーズ（SHEARS）

同時に、今釜名古屋大学整形外科教授を中心としたグループが脊椎手術におけるSPG-178の可能性を探っていたところ、骨形成に役立つことがわかり今回の発表に至りました」

医師はより手術しやすく 患者は早期回復へ

──ヴァーテが登場したことで、どのような効果が期待されますか？



（成瀬恵治教授）

「従来の骨補填材には以下の問題がありました。

• 自家骨（チップ状）と人工骨（顆粒状）が 混ざりにくい

• 欠損部に充填すると 材料が散逸しやすい

• 隙間ができて 骨癒合が遅れる

• 操作性が悪く、手術時間が延びる



ヴァーテは、SPG‑178由来のゲルが 自家骨と人工骨を一体化させる“足場” として働き、操作性・保形性・骨癒合の早期化 を実現します」

SPG‑178は、今後さらに別の医療分野でも活用される可能性があり、現在いろいろな前臨床研究が行われているということです。