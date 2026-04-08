タレントのおのののかさんが自身のインスタグラムを更新。大好物の牡蠣を堪能する姿を公開しました。



【写真を見る】【 おのののか 】 特大の牡蠣を堪能 「大抵のものは一口で食べられるタイプだけど この巨大岩牡蠣は無理だった」



おのさんが訪れたのは、東京・新宿の思い出横丁にある牡蠣専門店『築地三代』。「ほんっと牡蠣しかないストイックで最高のお店だよ〜」と、その魅力を紹介しています。





投稿された動画では、箸で持ち上げるのも一苦労なほどの超特大サイズの岩牡蠣が登場。





おのさんは豪快に一口で運ぼうと試みますが、あまりのボリュームに途中で断念するお茶目な一幕も。





「大抵のものは一口で食べられるタイプだけど、この巨大岩牡蠣は無理だった」と驚きを綴っています。





おのさんは、筋金入りの牡蠣好きのようで「自分が牡蠣食べてるリールみてよだれ出るくらい本当に牡蠣が好き」「ちなみに夫はそこまでらしいので牡蠣友募集中です」「牡蠣って美味しい 牡蠣ってかわいい」と熱弁。





現在、子育て中のおのさんは「自分が親だということを忘れて ひたすら牡蠣を食べる時間が 子育て以外でわたしにとっていちばん幸せな時間かもしれない」と、至福のひとときを振り返りました。



【担当：芸能情報ステーション】