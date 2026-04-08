アメリカとイランは7日、2週間の停戦で合意したと明らかにしました。10日に仲介国のパキスタンで戦闘終結に向けた協議が行われる予定です。

トランプ大統領は7日、SNSで仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相の要請に応じ、イランがホルムズ海峡を開放することを条件に2週間の停戦に合意したと明らかにしました。トランプ大統領はイランが提示した10項目の提案を「交渉の現実的な基盤になる」と評価し、2週間の停戦期間で「合意を成立させることが可能」だとしています。

また、イスラエル首相府は「トランプ大統領の決定を支持する」とした声明を発表し、イスラエルも停戦に合意したことを明らかにしました。ただ、「2週間の停戦にはレバノンは含まれない」としています。

一方、イランの国家安全保障会議は「戦争の目的のほぼすべてが達成された」とする声明を発表しました。声明では「イランは犯罪国家であるアメリカに、10項目の計画を受け入れさせることで歴史的な勝利を収めた」として、イランがホルムズ海峡を管理する権利や、ウラン濃縮を行う権利、さらに全ての制裁解除や損害賠償の支払いもアメリカが受け入れたと主張しています。

またアラグチ外相は、今後、2週間にわたってホルムズ海峡の安全な航行が可能になるだろうと述べましたが、AP通信は、2週間の停戦計画には、イランとオマーンが、ホルムズ海峡を通過する船舶に通航料を課す事を認める条項が含まれていると伝えています。

アメリカとイランは10日に、パキスタンの首都イスラマバードで戦闘終結に向けた初めての協議を行う予定です。