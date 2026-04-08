鹿島は8日、鹿嶋市内のクラブハウスで練習を公開した。前節4日の水戸戦は1―1からのPK戦で敗れて連勝が7でストップ。2―1で競り勝った先月22日の千葉戦に続いて精彩を欠いた内容に、鬼木達監督は「気持ちというもので片付けるのは好きではないが、自分が一番大事にしている部分。何もさせないくらい圧倒してやろうという入りをしたかと言うと、全然感じられないゲームが2試合続いた。この折り返しを機にアグレッシブさを求めていきたい」と語気を強めた。

オフ明けのこの日は4対4のミニゲームなど強度の高い対人練習を取り入れた。「戦術的なところよりも感覚的なところ。考えずにプレーすることを求めた」と締め直しを図った。

首位独走で前半戦を折り返し、12日は敵地U等々力で川崎Fと対戦する。古巣対決となる指揮官は「まずベースを徹底して上回りたい。この2試合で積み上げてきたものがなくなっているわけではないので、エネルギーの出し方をもう一度考えたい」と強調。

FW田川亨介は「どうやって勝ってきたかを思い出しながら今日の練習は取り組めた。球際や相手より戦うというところで自分たちのペースに持っていけたら」と原点回帰を誓った。