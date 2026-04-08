森岡毅氏（53）が率いるマーケティング会社「刀」。同社の創業メンバーでCFO（最高財務責任者）を務める立見信之氏が3月末に辞職したことが、「週刊文春」の取材で分かった。

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森岡毅氏（「刀」公式HPより）

経済誌記者が証言する。

「立見さんは、今まで刀の財務面を支えてきた、森岡さんの最側近の一人です。『ジャングリア沖縄』をはじめとするほぼ全ての大型テーマパーク事業において、資金調達を担当してきました」

4月2日、全社員が参加するオンライン会議で、森岡氏から立見氏の辞職について説明があったという。

「辞職の理由は『意見の相違』。さらに立見さんの『仲間を裏切る重大な背信行為』が確認されたため、執行部は慰留をしなかったとのことでした」

一方、立見氏本人は複数の社員に宛てたメールで辞職に至る経緯を詳細に説明。ジャングリアでの迷走などを指摘し、〈森岡さんとこれ以上一緒に働く意欲が失せた〉と「決別宣言」していたのだ。

刀の見解「信頼関係が失われたため」

刀は立見氏の辞職についてこう見解を示した。

「立見取締役の退任は同氏からの突然の辞任申し出によるものですが、慰留しなかった理由は、同氏が当社の競合事業に協力していたことについて、過去に確認したところ一切の関与を否定したにも拘わらず、その後に外部調査機関等から得られた情報により、同氏の関与が認められ、信頼関係が失われたためです。なお、辞任申し出の後、競合事業への協力を認める旨に加え、無償で行ったものである等の主張がありました。しかし、この点を疑わせるような情報もあり、過去に一切の関与を否定された経緯も踏まえると、当社の価値最大化を図るべき取締役として許容すべきでない行為と考えております。

（立見氏のメールでの主張は）事実と異なる部分があるだけでなく、自身の辞任や背信行為を正当化するための偏った見方によるものであると感じざるを得ず、このような内容を在職中の従業員に送付されたことは大変遺憾です。同取締役の突然の辞任表明により関係者の皆様にご心配をおかけし、心苦しい限りでございますが、当社としましては、事業の更なる推進に注力してまいります」

4月8日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および4月9日（木）発売の「週刊文春」では、立見氏が社員に宛てたメールの中身、ジャングリア沖縄をめぐる森岡氏との対立、立見氏が直撃取材に明かした内容などを報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月16日号）