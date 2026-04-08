ホルムズ海峡の安全な通航が可能に　アメリカとイランが2週間の停戦に合意　10日から戦闘終結に向け協議

アメリカとイランが2週間の停戦に合意しました。

イラン側はこの間、ホルムズ海峡の安全な通航が可能になるとしています。

停戦交渉を仲介するパキスタンのシャリフ首相は8日、両国が2週間の即時停戦に合意したと発表しました。

アメリカのトランプ大統領はこれに先立ち、SNSで「イランがホルムズ海峡の完全で即時、そして安全な開放に同意することを条件に、イランへの攻撃を2週間停止することに同意する」と投稿しました。

また、イランの最高安全保障委員会も声明を発表し、アメリカがイラン側の提案した10項目の枠組みを受け入れるとしたため、2週間の停戦に合意したと明らかにしました。

停戦中はイラン軍と調整した上で、ホルムズ海峡の安全な通航が可能だとしています。

一方、イスラエル首相府も声明で「トランプ大統領の決定を支持する」と表明しましたが、「2週間の停戦にレバノンは含まれていない」としています。

アメリカとイランは戦闘終結に向けた協議を10日からパキスタンの首都イスラマバードで行う見通しですが、イラン側は提案の10項目にウラン濃縮活動の容認などが含まれているとしていて、協議は難航が予想されます。