身長154cmで最長飛距離は328ヤード！ 小さな飛ばし屋が超ハードトレーニングシーンを公開「かなりの筋肉痛が…」
ドラコンプロとして数々のタイトルを獲得してきた鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。身長154cmという小柄な体格から最長飛距離328ヤードを飛ばすパワーを身に付けるためにハードなトレーニングに励む動画を公開した。
【写真】見ているだけでも筋肉痛？ 鈴木真緒が取り組むハードトレーニング
鈴木が通うのはゴルフに特化したトレーニングを行うジムだ。そこで飛距離アップをテーマにしたプログラムに取り組んでいる。動画では重そうな太いロープを左右や上下に振ったり、負荷のかかったワイヤーを力強く引き付けたり、ジャンプボックスを使用して腹筋を鍛えたり。中にはパワフルなローキックや大きなボールを思い切り投げつけるシーンもあり、トレーニングは多岐にわたっている。この内容には定期的にトレーニングに励んでいる鈴木でさえ「かなりの筋肉痛がのこってるううううう」とこぼしていた。投稿を見たファンも「凄すぎる」「オッサンには出来まへん」と驚嘆。中には英語で「とても強い意志と決意だね」とのコメントもあった。鈴木は日本プロドラコン協会が5月に鹿児島県で開催する「ドラコンプロタイトルマッチ2026 Season.1」に−58kg級チャンピオンとして参戦する予定。トレーニングの積み重ねによってタイトル防衛、そして最長飛距離の記録更新をファンは期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
[写真] 身長154センチなのにHS50m/sで最長328ヤード！ 鈴木真緒は両足がツマ先立ちになるくらい地面を蹴りつつ、ヘッドを超低く動かしていた
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