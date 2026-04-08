アメリカとイランは7日、2週間の停戦で合意したと明らかにしました。10日に仲介国のパキスタンで戦闘終結に向けた協議が行われる予定です。政治部官邸キャップの矢岡亮一郎記者に聞きます。

――日本政府は今回の合意をどう受け止めているんでしょうか。

日本政府ですが、歓迎はしているものの、手放しに喜んではいません。

木原官房長官は、「前向きな動きとして歓迎している」と述べましたが、「外交を通じて、結果が出なければいけない」とも話していて、パキスタンのイスラマバードで始まる停戦協議の行方を見守る考えを示しています。

また、目下の課題は、ペルシャ湾内に取り残されている日本関係の船舶です。対応にあたるある政府関係者は、「この2週間で脱出できるかはわからない」と話しています。そこで焦点となりそうなのが「通航料」です。ある外務省幹部は、「ホルムズ海峡は国際海峡なので自由で開かれているべきだ。通航料は到底容認できない」と話しています。

――日本政府としてどういった働きかけをしていくのでしょうか。

高市首相は、引き続き、イランのペゼシュキアン大統領、そして、トランプ大統領、双方との電話会談を模索しています。

一方で、自衛隊派遣の話が再び浮上するのかも焦点です。高市首相は、先月の国会答弁で、「完全に停戦合意が履行された後、貢献できることが皆無だとは言わない」とも話していました。政権幹部の一人は、「停戦したら法的にできることは増えるが、自衛隊派遣を要求されるとは限らないし、派遣するとも限らない」「その都度できること、やるべきことを判断していく」として慎重な姿勢を崩していません。