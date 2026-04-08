◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)

山本由伸投手がブルージェイズ戦に先発出場し、7回途中1失点。ここまでブルージェイズとは4戦戦っていて4勝と全ての試合で勝利を挙げています。

初回、先頭をスライダーで空振り三振にとると、続く打者も2球で追い込み最後はシンカーで三振。2回は先頭にライトの頭を越えるツーベースを打たれますが、続く岡本和真選手をセカンドフライ、後続も抑えピンチをしのぎました。3回から5回まで連続で3者凡退を継続。6回にスプリンガー選手にタイムリーを浴び、その後も1アウト1・2塁のピンチを作りますが無失点に抑え、7回に岡本選手にツーベースヒットを与えると続く打者にセーフティーバントを決められ、山本投手は降板となりました。アレックス・ベシア投手が火消しに成功し、この回無失点。6回0/3を97球、被安打5、6奪三振、1失点で今季2勝目(1敗)をあげました。

山本投手とブルージェイズの戦いは昨季のワールドシリーズが初めて。第2戦で4回以降パーフェクト投球で、9回1失点の105球の力投で完投勝利。さらに2勝3敗と崖っぷちの第6戦でも6回1失点で勝利投手になると、続く第7戦は同点の9回のサヨナラのピンチから登板し、延長11回まで無失点投球。フル回転でチームを世界一に導きシリーズMVPにも輝きました。

今回で4度目の対戦となりますがこの日も勝利を飾り、ブルージェイズに対し4戦4勝となっています。