なすなか中西「ラヴィット！」欠席し長男入学式へ 家族3ショットに「微笑ましい」「幸せそうな様子が伝わってくる」の声
【モデルプレス＝2026/04/08】お笑いコンビ・なすなかにしの中西茂樹の妻でお笑いコンビ・梅小鉢の高田紗千子が4月6日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、話題となっている。
【写真】「ラヴィット！」出演48歳芸人「すごくふざけた体勢に」長男入学式での3ショット
高田は「小学校の入学式でした」とつづり、白いパンツスーツの高田と、グレーのスーツを合わせた中西の仲睦まじい家族ショットを投稿。「写真撮影の時、ずっとふざけ続ける息子を支えていたら 私もなんだかすごくふざけた体勢に」と続け、思わぬ姿勢での写真になったことを説明した。
また「本日は夫のラヴィットレギュラー出演の日。家族みんなで入学式に出席出来るようにと前々からスケジュール調整をしてくださったマネージャーさんやスタッフの皆さま。温かく祝福してくださった出演者の皆さま。本当にありがとうございました」と、中西が入学式に参加できたことへの感謝の言葉を記している。
この投稿には「入学おめでとうございます」「最高の写真ですね」「素敵な家族の思い出ですね」「幸せそうな様子が伝わってくる」「これからの成長が楽しみ」「微笑ましい姿」などと反響が寄せられている。
中西と高田は2017年1月に結婚し、2019年に第1子となる長男が誕生、2023年には第2子となる次男が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】「ラヴィット！」出演48歳芸人「すごくふざけた体勢に」長男入学式での3ショット
◆梅小鉢・高田紗千子、なすなかにし・中西茂樹と長男入学式へ
高田は「小学校の入学式でした」とつづり、白いパンツスーツの高田と、グレーのスーツを合わせた中西の仲睦まじい家族ショットを投稿。「写真撮影の時、ずっとふざけ続ける息子を支えていたら 私もなんだかすごくふざけた体勢に」と続け、思わぬ姿勢での写真になったことを説明した。
◆梅小鉢・高田紗千子の投稿に反響
この投稿には「入学おめでとうございます」「最高の写真ですね」「素敵な家族の思い出ですね」「幸せそうな様子が伝わってくる」「これからの成長が楽しみ」「微笑ましい姿」などと反響が寄せられている。
中西と高田は2017年1月に結婚し、2019年に第1子となる長男が誕生、2023年には第2子となる次男が誕生した。（modelpress編集部）
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