◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―巨人（８日・マツダスタジアム）

巨人・平山功太内野手（２２）が出場選手登録され、プロ初の１軍昇格となった。代わって泉が出場選手登録を抹消された。

平山は独立リーグの千葉スカイセイラーズから２３年育成７位で入団。今年は３月１５日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で１軍に合流すると同戦で今年のチーム初本塁打を放つなど３安打をマークし、同１７日のヤクルト戦（東京ドーム）でも本塁打を記録していた。開幕２軍だったが、ファームで好調を維持し、今月５日に支配下契約を結んでいた。

広島出身の若武者は今回の遠征にも同行しており、前日７日にマツダで会見。「この２年半頑張ってきたことをどれだけ出せるかがカギ。気持ちでやっていけたら」と語り、「出られるか分からないですが、明日から１本でもヒットを打ってうれしい思いをさせてあげたい」と観戦に訪れる予定の両親へ恩返しを誓っていた。

◆平山 功太（ひらやま・こうた）２００４年３月１６日、広島市生まれ。２２歳。小学生の時はソフトボール。安西中では軟式野球部に所属。瀬戸内高を経て環太平洋大に進学するも中退。独立リーグの千葉スカイセイラーズを経て、２３年育成７位で巨人入団。昨季は３軍で５６試合に出場し打率２割９分、５本塁打、２６打点。座右の銘は猪突猛進。１８５センチ、８２キロ。右投右打。