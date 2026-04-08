Neilが、初のバックバンドスタイルでのワンマンライブ『Goodbye Fourteen』を5月31日に沖縄県那覇市のGOLD DISC OKINAWAにて開催する。

（関連：YUTA、『仮面ライダーゼッツ』主題歌で発揮する多面的な歌声 NCT 127とソロシンガーで培われた強み）

本情報は、4月7日に東京都世田谷区の複合施設 HOME/WORK VILLAGE内のミュージックバー『GOOD TEMPO -MUSIC, BAR & PLANTS-』にて開催した、東京でのマンスリーライブ『Neil’s Music Room』第1回にて発表されたもの。

本イベントは6月に15歳の誕生日を迎えるNeilの“14歳ラストライブ”に。子供と大人のちょうど真ん中あたり、14歳最後の歌声を聴くことができる機会となる。

また、YouTubeチャンネル内の新企画として『SUNDAY MORNING COVERS』のスタートも発表。今後、カバー曲弾き語りシリーズとしてさまざまな楽曲をカバーしていくとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）