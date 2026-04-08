ハイアール ジャパン セールスは、奥行497mmの薄型設計を採用した衣類乾燥機『OKERU（オケル）』（JZ-K40A）を4月22日より全国の家電量販店やWEB通販などで順次発売することを発表した。

【画像あり】コンパクト設計な本体

『OKERU』は、コンパクトな本体サイズながら最大4kgの衣類乾燥に対応する排気式の衣類乾燥機だ。都市部を中心とした住居の狭小化や、共働き世帯の増加といった背景を受け、省スペースで設置できる乾燥機として企画された。洗濯機と乾燥機を独立させることで、洗濯と乾燥を同時に進行でき、家事時間の短縮につなげられる。

最大の特徴は奥行497mmの薄型設計で、奥行の狭いスペースにも設置しやすい。排水ホースが不要な排気式を採用しており、設置場所の自由度が高い。シンプルなデザインを採用し、インテリアとの調和にも配慮している。乾燥容量4kgはバスタオル約13枚分に相当する。

操作はタッチパネル式で、計6コースを搭載。「自動（強/弱）」「タイマー20分（強/弱）」「タイマー60分（強/弱）」「タオル」「毛布」に加え、乾いた衣類を除菌できる「除菌」コースも用意されている。

このほか、衣類にやさしい「ケア乾燥（自動 弱）」や、衣類の乾きやすさを判別する温度センサー、取り外し可能な「らくらくお手入れフィルター」を備える。

別売りの衣類乾燥機用ラック『JZ-R02A』を使用することで、全自動洗濯機やドラム式洗濯機の上に縦置き設置も可能。ラックは棚板の高さを6段階で調整でき、カラーはホワイトとブラックの2色展開となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）