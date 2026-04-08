明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨

０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・５年物利付国債の入札

１４：００ 日・消費者態度指数

１５：００ 独・鉱工業生産

１５：００ 独・貿易収支

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・卸売売上高

２３：００ 米・卸売在庫

※米・３０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ドーン<2303>，イオン九州<2653>，カネ美食品<2669>，ジーフット<2686>，キャンドゥ<2698>，キユーピー<2809>，トレファク<3093>，セブン＆アイ<3382>，ツルハＨＤ<3391>，イオンファン<4343>，ウイングアク<4432>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ローツェ<6323>，古野電<6814>，イオン北海道<7512>，コジマ<7513>，スギＨＤ<7649>，シグマ光機<7713>，オンワード<8016>，ワキタ<8125>，ライフコーポ<8194>，ＭＶ東海<8198>，ＭｒＭａｘ<8203>，イオン<8267>，ＢＳ１１<9414>，プログリット<9560>，オオバ<9765>，吉野家ＨＤ<9861>，コックス<9876>，カンセキ<9903>，ファストリ<9983>ほか

※東証スタンダード・名証メイン市場上場：ソフトテックス<550A>



出所：MINKABU PRESS