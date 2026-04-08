「代表呼ばないの意味がわからない」「絶対必要やん」プレミア１位相手にCLで躍動！英国遠征“衝撃落選”の30歳MFに日本代表復帰待望論「クソうまかった」
現地４月７日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第１レグで、守田英正が所属するポルトガル王者のスポルティングは、プレミアリーグ首位のアーセナルとホームで対戦。後半アディショナルタイム１分に、カイ・ハバーツにゴールを許し、０−１で敗れた。
チームは黒星を喫したものの、ダブルボランチの一角で先発した守田は躍動。献身的な守備でピンチの芽を摘めば、終盤には絶妙なターンからのパスでカウンターの起点となり、シュートチャンスを演出してみせた。
30歳MFの奮闘ぶりに、SNS上では次のような声が上がった。
「W杯呼ぼうよ絶対」
「まじでちょっと守田代表呼ばないの意味がわからない」
「絶対代表で必要やん」
「うますぎて声出た」
「要所要所でクソうまかった」
「こんなん代表の中心じゃなきゃダメだろ」
「今日の試合見て確信した、守田はW杯呼ばないとダメ」
「キープからの展開エグい」
先のインターナショナルウィークでは、１年ぶりの復帰が濃厚視されていた日本代表メンバーから衝撃の落選となった守田。森保ジャパンへの復帰を待ち望む声が多数上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ターンした守田が起点となったパスから好機創出
チームは黒星を喫したものの、ダブルボランチの一角で先発した守田は躍動。献身的な守備でピンチの芽を摘めば、終盤には絶妙なターンからのパスでカウンターの起点となり、シュートチャンスを演出してみせた。
「W杯呼ぼうよ絶対」
「まじでちょっと守田代表呼ばないの意味がわからない」
「絶対代表で必要やん」
「うますぎて声出た」
「要所要所でクソうまかった」
「こんなん代表の中心じゃなきゃダメだろ」
「今日の試合見て確信した、守田はW杯呼ばないとダメ」
「キープからの展開エグい」
先のインターナショナルウィークでは、１年ぶりの復帰が濃厚視されていた日本代表メンバーから衝撃の落選となった守田。森保ジャパンへの復帰を待ち望む声が多数上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ターンした守田が起点となったパスから好機創出