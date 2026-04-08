Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramを更新。春の景色を楽しむ姿を公開し、注目を集めている。

【写真】目黒川沿いを訪れた玉森裕太／『ボス恋』ロケ地を訪れた玉森裕太の過去ショット

■目黒川沿いで夜桜を堪能する玉森裕太

公開された写真は3枚で、1枚目にはライトアップされた目黒川沿いの桜を背景に、玉森がたたずむ幻想的な姿が収められている。グレーのカーディガンに白Tシャツ、黒パンツを合わせたラフな装いで、飾らない魅力が感じられる1枚だ。

2枚目はモノクロで切り取られた目元のアップ。花越しにのぞくまなざしが美しく、1枚目とは異なるアーティスティックな印象を与えている。

3枚目では、夜の歩道に溶け込むようなブレたカットが公開され、投稿全体を通して目黒川の夜の空気感が伝わってくる内容になっている。

玉森は投稿で「今年も懐かしい場所に行ってみたけどベンチは無かった。その代わり巨大透明人間を収めることに成功しました」とユニークにコメントした。

あわせて公開されたInstagramのストーリーズでは、川沿いで目を閉じて風を浴びるような姿や、大きくブレた1枚も披露している。

この場所は、玉森が出演したドラマ『オー！マイ・ボス！恋は別冊で』（2021年放送／TBS系）のロケ地としても知られており、玉森は桜の季節にこの場所を訪れた様子をInstagramでもたびたび投稿している。

ファンからは「目が綺麗すぎる」「瞳に吸い込まれそう」「懐かしい」「潤之介だいすき」「お顔も服装もかっこよすぎる」「まつ毛長い」「スタイル良い」「ボス恋の聖地巡礼してる～」「続編熱望」といった声が寄せられている。

■『ボス恋』ロケ地を訪れた玉森裕太、過去ショット