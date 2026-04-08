嵐の二宮和也が自身のXを更新し、『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の名古屋公演に足を運んだファンへの櫻井翔からの伝言を伝えた。

【写真】櫻井翔からファンへのメッセージを伝える二宮和也／札幌公演＆東京公演を終え感謝

■櫻井翔からの伝言を投稿「会場に来ていただけるだけで本当にありがたい」

二宮は、「今日のコンサートで『昨日そして明日お越しの方がお友達にいましたら、平日なのに足を運んでいただきありがとうございます。と櫻井翔が言っていたとお伝えください』との事だったのでお伝えしておきます」と投稿。

続けて、「それと『平日だけではなく、金土日だって会場に来ていただけるだけで本当にありがたい』とも言っておりました」と伝え、ファンへの感謝の思いをあらためて届けた。

櫻井からの気遣いあふれる伝言に、ファンからは「翔くん律儀で好き。それを伝えてくれた二宮くんも律儀で好き」「櫻井翔関連のレポ史上一番豪華」「優しすぎる」「どこまでも気遣いのできる男」「号泣案件」「ニノありがとう」といった声が続々と寄せられている。

■札幌公演、東京公演でも感謝の思いを投稿

二宮はこれまでも各地の公演後に、ファンへの感謝をXで発信してきた。

3月15日には、札幌ドームでの3日間を終えたあとに「無事に札幌ドーム3日間終える事が出来ました！ ご参加下さった皆様！ ありがとうございました！ 本当に最高のスタートを切る事が出来ました」と投稿し、「さぁ、次は東京だっ！ ご参加の皆様！ よろしくお願いします」と次の公演地へ向けた思いもつづっていた。

さらに4月2日には、東京公演後に「東京お疲れ様でした！ ご参加くださった皆様のおかげで本当に素晴らしい景色を見る事が出来ました ありがとうございます」と感謝を投稿。「スタッフの皆！ バラしお願いします！ 安全に終われます様、祈ってます」とスタッフへの気遣いものぞかせた。

また、東京公演には佐藤アツヒロも来場。佐藤はXで「いつだって最高の5人 ずっと見てきた嵐 楽曲や演出は勿論…MCも良かった！！ 今の気持ち…その言葉が本当に伝わってきた… 最後まで楽しんでね」とペンライトの写真とともに投稿した。

これに対して二宮は、「中盤見つける事が出来ました。アツ兄の真剣な眼差しがまるでこの後ダメ出しが出るんじゃないかって昔を思い出しました」と振り返り、「だからなんか怖くなってめちゃくちゃピースしてしまいました笑 ごめんなさい笑 観ていただきありがとうございます！」と返信していた。