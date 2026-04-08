―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月6日から7日の決算発表を経て8日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<1377> サカタタネ 　　東Ｐ　　 -9.63 　　4/ 7　　　3Q　　　 11.63
<6496> 中北製 　　　　東Ｓ　　 -8.32 　　4/ 7　　　3Q　　　 97.66
<6469> 放電精密 　　　東Ｓ　　 -3.07 　　4/ 7　本決算　　　　4.14
<7888> 三光合成 　　　東Ｐ　　 -1.67 　　4/ 7　　　3Q　　　 18.92

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース