決算マイナス・インパクト銘柄・引け後 … 放電精密、サカタタネ、三光合成 (4月7日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月6日から7日の決算発表を経て8日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<1377> サカタタネ 東Ｐ -9.63 4/ 7 3Q 11.63
<6496> 中北製 東Ｓ -8.32 4/ 7 3Q 97.66
<6469> 放電精密 東Ｓ -3.07 4/ 7 本決算 4.14
<7888> 三光合成 東Ｐ -1.67 4/ 7 3Q 18.92
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月6日から7日の決算発表を経て8日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<1377> サカタタネ 東Ｐ -9.63 4/ 7 3Q 11.63
<6496> 中北製 東Ｓ -8.32 4/ 7 3Q 97.66
<6469> 放電精密 東Ｓ -3.07 4/ 7 本決算 4.14
<7888> 三光合成 東Ｐ -1.67 4/ 7 3Q 18.92
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース