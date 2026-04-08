―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月6日から7日の決算発表を経て8日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.3　サンエー <2659>
　26年2月期の連結経常利益は前の期比1.7％増の177億円になり、27年2月期も前期比1.2％増の179億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<2726> パルＨＤ 　　　東Ｐ　　 +8.59 　　4/ 7　本決算　　　　8.37
<9253> スローガン 　　東Ｇ　　 +7.55 　　4/ 7　本決算　　　　6.45
<2659> サンエー 　　　東Ｐ　　 +6.12 　　4/ 7　本決算　　　　1.17
<2734> サーラ 　　　　東Ｐ　　 +4.82 　　4/ 7　　　1Q　　　 40.62
<8278> フジ 　　　　　東Ｐ　　 +4.71 　　4/ 7　本決算　　　 37.30

<5932> 三協立山 　　　東Ｐ　　 +4.47 　　4/ 7　　　3Q　　　　赤転
<9793> ダイセキ 　　　東Ｐ　　 +1.75 　　4/ 7　本決算　　　 14.21
<3396> フェリシモ 　　東Ｓ　　 +0.91 　　4/ 7　本決算　　　-30.13

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース