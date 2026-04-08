手軽に野菜チャージ、しかもおいしい！大容量で続けやすい【カゴメ】野菜生活スマートPETをAmazonでお得にゲット！
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ストックしておけば安心！手軽に野菜が摂れる【カゴメ】野菜生活がAmazonでチェック！
野菜生活100オリジナルは、にんじんを中心に、21種類の野菜と3種類の果実をブレンドした、おいしさのベストバランス。カゴメスマートPETは、3~4日でおいしく飲みきれる、720ミリリットルのサイズ。
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1食分の野菜を使用し、オレンジやリンゴのフルーティーな味わいを楽しみながらビタミンCとビタミンAがたっぷり摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料。
砂糖・食塩・甘味料不使用の100%(野菜汁65%+果汁35%=100%)ジュース。野菜ジュースは野菜を加熱して細胞壁を柔らかくし、破砕して細胞壁を壊しているので、栄養素(リコピン、βカロテン)の吸収率アップ。
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コップ一杯(180ミリリットル)に1食分の野菜(120グラム)を使用しており、βカロテンもおいしく摂れる。
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