川崎麻世、料理研究家の妻手作りの“花見弁当”持参で花見へ「最高」「素敵な奥様ですね」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、63）が7日、「妻が作ったお花見弁当とペット達」と題しブログを更新。料理研究家で21歳下の妻・花音さんが手作りした“花見弁当”を持って、花見を楽しんだことを報告した。
【写真複数あり】「素敵な奥様ですね」料理研究家の妻手作りの“花見弁当”を披露した川崎麻世
麻世は「昨日は気候も温かくお花見日和」とつづり、ペットたちを連れて、妻と花見に出かけたことを報告。妻との2ショットやペットたちとの写真のほか、妻が作った花見弁当の写真を公開した。弁当には、おにぎり、だし巻き卵、ちくわのきゅうり詰め、いちご、エビ、ウインナー、ピーマンなどが彩りよく詰められており、「俺の大好きなものばかり」とうれしそうに記している。
さらに「最後の晩餐でも食べたい妻のおにぎり」と明かし、海苔にもこだわりがあると紹介。葉桜になりつつある桜についても「とても気持ちが良く思い出に残るお花見でした」と振り返り、「夫婦ってお互いに相手を思いやりどれだけ幸せな思い出を作るかが大切だと思うのです」と、妻への思いものぞかせた。その後は友人2人と共に月島でもんじゃ焼きを楽しんだことも夜桜の写真も添えて報告している。
コメント欄には「奥様のお花見お弁当最高」「海苔にこだわって素敵です」「花音さんの手作りお弁当、好きなモノばかり」「素敵な奥様ですね 幸せを体感させてもらいました」「家族全員でお花見、良かったですね〜」「家族みんな仲良く最高ハッピー」などの声が寄せられている。
麻世は2024年10月14日、インスタで「兼ねてからお付き合いしていた方と入籍致しました」と再婚を発表。翌15日放送のバラエティ番組『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）で、相手が料理研究家、釣り師の花音さんであることを明かしていた。
【写真複数あり】「素敵な奥様ですね」料理研究家の妻手作りの“花見弁当”を披露した川崎麻世
麻世は「昨日は気候も温かくお花見日和」とつづり、ペットたちを連れて、妻と花見に出かけたことを報告。妻との2ショットやペットたちとの写真のほか、妻が作った花見弁当の写真を公開した。弁当には、おにぎり、だし巻き卵、ちくわのきゅうり詰め、いちご、エビ、ウインナー、ピーマンなどが彩りよく詰められており、「俺の大好きなものばかり」とうれしそうに記している。
コメント欄には「奥様のお花見お弁当最高」「海苔にこだわって素敵です」「花音さんの手作りお弁当、好きなモノばかり」「素敵な奥様ですね 幸せを体感させてもらいました」「家族全員でお花見、良かったですね〜」「家族みんな仲良く最高ハッピー」などの声が寄せられている。
麻世は2024年10月14日、インスタで「兼ねてからお付き合いしていた方と入籍致しました」と再婚を発表。翌15日放送のバラエティ番組『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）で、相手が料理研究家、釣り師の花音さんであることを明かしていた。