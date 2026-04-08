お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が、6日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）に出演。阪神甲子園球場で感動した出来事を明かした。

同番組では、かねて将来的に「関西に帰りたい」と話している岡村に向けて「阪神タイガースSP」を特集。同球団OBの今成亮太氏、阪神ファンの「祇園」木粼太郎が、その魅力をプレゼン。お笑いタレントのなるみは「関西に住もうと思ったら、阪神のことを知っとかんと仕事もしにくい」と話すと、木粼は「阪神の知識は義務教育みたいなもん」と断言した。

そこでVTRでは熱狂的ファンの応援ファッション、名物グルメなどを取り上げた中、本拠地の甲子園球場で半世紀にわたりグランド整備などを手掛ける「阪神園芸」のベテランスタッフ“金沢さん”が登場。「基本バラエティーの取材はNG」というものの、なるみのファンということで快諾したという。

そしてグラウンドキーパーのスタッフが、それぞれカスタマイズした専用のトンボで美しく土をならす“神業”の様子や、内野を覆う防水シートでの対策により、昨年雨天中止の試合は3試合だけだったことが明かされると、スタジオの岡村は「僕1回、甲子園に見に行った時に」と切り出した。

続けて「阪神園芸さんのやつを見て、うわ〜！凄いなって。そこに一番感動したというか」と振り返ると、なるみは「だから私なんてホントにもう、（豚まんの）蓬莱と阪神園芸で生きてるんですよ。ありがとうございます」と笑いを誘った。

しかし今成氏からは「園芸さんってホントに凄くて」とマジメな話も。「僕、内野のサードを守ってた。試合途中でも整備してくれるんですけど、金沢さんに“ここ固くして”って言ったら、その場でやってくれる」といい、「で、パーッとやって、金沢さんが最後にひと言、“頑張りや”って言ってくれる」と回想。「ほれてまうやろ〜！」と笑わせていた。