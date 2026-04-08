◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)

ドジャースの山本由伸投手が7回のマウンドでピンチを招きましたが、継投したアレックス・ベシア投手が無失点で救います。ベンチに戻るとハグで喜びを伝えました。

山本投手は三者凡退を築くなど5回まで無失点投球を続けます。6回に先頭にこの日2本目のヒットで出塁を許すと、その後1アウト2塁となり1番・スプリンガー選手にタイムリーを浴び1点を返されました。その後も1アウト1・2塁のピンチを作りますが無失点に抑えます。

しかし、2点リードの7回もマウンドに上がるとこの回先頭の岡本和真選手と3度目の対戦。フルカウントから154キロのストレートをセンターフェンス前まで飛ばされツーベースとなります。続く打者にはセーフティーバントを決められ、ノーアウト1・3塁のピンチで降板となります。

このピンチでマウンドを受け継いだベシア投手は先頭をフォアボールでノーアウト満塁としますが、レフトフライ、空振り三振、ライトフライと気迫の投球で無失点とし、3アウトをとるとベシア投手は気合の雄たけびをあげ、ベンチの山本投手も笑顔で拍手を送りました。

救援してくれたベシア投手をベンチで出迎えた山本投手は喜びを伝えるハグをし笑顔を見せました。