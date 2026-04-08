Image: Volkswagen

スマートフォンやタブレットによって、画面のタッチ操作に慣れまくった人類。スマホの使用感をそのまま車の中に持ってこようと、多くの自動車メーカーが車載スクリーンで車内の多くのことを操作できるよう変更していきました。スクリーン操作で車の中から消えたのは物理ボタン。

いち早くスクリーン操作を導入し、これまたいち早く物理ボタン復活に舵をとったフォルクスワーゲンのトーマス・シェーファーCEOが、ネタ元のTopGearにて、ボタンの重要性をアツく語っています。

タッチ操作というアイデアからデザイナーを引き離すのは、なかなか難しかったというシェーファーCEO。Tesla（テスラ）がタブレットのような車載スクリーンブームを牽引し、多くのメーカーがそれに続いたものの、消費者＝ドライバーからは不満が続出。それもそのはず、運転してるもん！ 前方見てるもん！ スクリーン見られないもん！

ドアハンドルとボタン

2022年にCEOに就任したシェーファー氏が譲れないことは、2つ。

インタビューでは

僕は言ったんですよ。絶対に譲れないことが2つあると。それはドアのハンドルとボタンです。正直、なぜタッチ操作にみんなが流れていくのかまったく理解できません。

ちなみに、ドアハンドルは直感的かつとにかく使いやすいのが最優先。両手いっぱいの荷物を持っていてもドアが開けられてこそ！というのがシェーファーCEOの大前提です。

物理ボタンへの回帰

フォルクスワーゲンが、ドライバーのタッチ操作不満を受け止めたのは2023年のこと。そこから物理ボタン復活宣言を行ない、今年の頭に公開された小型EV車の車内デザインでは、ハザードランプや車内空調、音量などさまざまな操作ボタンがダッシュボードに戻ってきていました。

物理ボタン復活はフォルクスワーゲンだけではありません。スバルやメルセデスでも画面タッチから再びボタンへ。同じくボタン復活のヒュンデは、タッチスクリーン操作テストの結果をレポートし、消費者はつまんだり押したりの操作を好み、それができないタッチ操作では不満が出たと、北米市場でのタッチ操作不人気ぶりを語っています。

車内ではボタン操作が圧倒的に早い

スウェーデンの車雑誌Vi Bilägareは、走行中（時速100kmほど）の車載操作のスピードをチェック。最近リリースされた11モデルと2005年リリースのボルボ（タッチスクリーンなし）を比較したところ、すべての操作完了までボルボなら平均10秒程度だったところ、タッチ操作の車では最長44.6秒かかったといいます。

空調やラジオ局を変えるという単純なタスクでも、タッチ操作の場合は目的達成まで長い時間がかかっています。操作時間は前方不注意の時間につながります。

スマホ操作に慣れ親しみすぎて、車業界は、運転で最も大切なのは前を見ることという大前提を一瞬忘れていたようですね…。今後、ダッシュボード操作では物理ボタン復活が増えそうです。

Source: TopGear