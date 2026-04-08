「低打率や三振数の多さよりも、重要な数字があります」

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ホワイトソックスの村上宗隆（26）に関してこう言うのはメジャーに詳しいスポーツライターの友成那智氏だ。

開幕戦から3試合連続本塁打を放つなど、日本時間7日までの10試合で4発。ヤクルト時代の22年に56本塁打を放って三冠王を達成したパワーを発揮している。

6日のブルージェイズ戦、7日のオリオールズ戦では無安打に終わり、打率は.206に。42打席で7四球を選んだ一方、13三振で三振率は31％。日本時代から「速い球が苦手」「三振率が高い」との辛口評価は少なくないが、冒頭の友成氏は、「まだ開幕したばかりですが、今の本塁打率、出塁率を年間通してキープできれば、三振はいくら増えても気にする必要はありません」と、こう続ける。

「村上は出塁率.333、長打率.559と合わせたOPSは.892。これは一流の長距離打者と言える数字です。出塁率は若干改善の余地はありますが、四球を選べる村上なら、.340〜.350程度は望めます。メジャーの長距離打者は、三振が多くて打率が低くても、四球を選んで出塁率が高ければ評価されます。村上が仮に年間200三振を喫したとしても、25〜30本塁打、出塁率.340以上、OPS.850をキープしていれば、一流の長距離打者とみなされます」

8日のオリオールズ戦は開幕から11試合目で初めてスタメンを外れた。2点を追う九回に代打で起用されたが、相手の守護神ヘルズリーの161キロの速球に空振り三振だった。

打てない時期が続けば、メディアやファンから厳しい声も上がるだろう。が、三振を恐れず、自分のスイングを貫くことがメジャーでの活躍のカギとなりそうだ。

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メジャーの一流打者といえば、大谷翔平はなぜ、打撃だけで十分すぎる成績を残しながら「投打の二刀流」に固執しているのか。常人では理解できないその原動力はどこから湧いてくるのか。

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