ドジャース・山本由伸（27）が日本時間8日、敵地トロントでのブルージェイズ戦に2勝目（1敗）をかけて登板。昨季、ワールドシリーズ連覇を果たした相性のいい地で、2023年のア・リーグ最多奪三振（237）のケビン・ガウスマン（35）との投げ合いとなった。

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昨年のカブスとの日本開幕戦に次いで2年連続の大役を務め、今季初戦からダイヤモンドバックス・ゲーレン、ガーディアンズ・ウィリアムズと、各球団のエースとの対戦が続いた。今回のブ軍戦以降も、各球団のエース級との対戦が控える。ローテ通りなら、次回15日のメッツ戦は今季のナ・リーグの新人王候補である若手右腕マクリーン（24）、21日のロッキーズ戦はロレンゼン（34）、30日のマーリンズ戦は22年ナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕アルカンタラ（30）ら、好投手と投げ合うことになる。

ドジャースの強力打線といえども、メジャーを代表する投手から大量得点の援護は期待し難いだけに、重圧のかかるマウンドが続くが、エース級との投げ合いは、日本人初のサイ・ヤング賞を狙う山本には好材料となる。好投手との投げ合いを制した上に、相手打線をねじ伏せれば、チームの勝利への貢献度がアップし、投票する全米野球記者協会（BBWAA）会員の印象度も増すからだ。

オリックス時代から他球団のエースとの投げ合いを制してきた山本は、メジャー移籍後も大物相手に一歩も引かない。

特にシーズンを通じてローテを守った昨季、サイ・ヤング賞経験者との対決では、4月にデグロムが先発したレンジャーズ戦で、7回を5安打無失点に抑え、3勝目をマーク。9月のジャイアンツ戦では、バーランダー（現タイガース）と互角に渡り合った（7回1失点）。

ロバーツ監督は山本に関して「全ての球種を効果的に使ってチームに勝機をもたらしてくれる」と全幅の信頼を置いている。

山本はエースとしての矜持を貫けば、投手としての最高の栄誉に近づきそうだ。

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そんな山本とは対照的で、佐々木朗希は非常にマズい状況にある。今季2戦目の登板で5回6失点と不甲斐ない投球をしたのはともかく、まるで捕手のリードに責任を擦り付けるような発言をして、波紋を広げているのだ。いったいどういうことか。露呈した制球難より深刻な「人間性の問題」とは。

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