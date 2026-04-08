巨人は今季も“鬼門”に苦しめられるのか。

【もっと読む】エースの歯車を狂わせた2025年大谷ドジャースとのドリームマッチ

昨季は広島の本拠地マツダスタジアムでの3連戦で3度とも3連敗を喫するなど、2勝10敗と大きく負け越した。先発投手は勝ち星なしの9敗。56回3分の2を投げて44失点（自責点39）、防御率6.19。打線も球場別で最低打率の.226、6本塁打とサッパリだった。

7日、今季初の敵地での一戦も締まらない試合となった。

二回に一塁の増田陸がファウルフライを落球。三回にもマウンド付近の飛球を落球した（ともに増田陸の失策）。

強風に流されたとはいえ、試合開始から打者7人で2失策では先発ウィットリーもリズムに乗れない。

さらに六回無死一塁から、遊撃の泉口が併殺かと思われた打球をはじき（3失策目）、これがダメ押しとなる5失点目。ウィットリーは四回と五回にそれぞれ2ランを浴びるなど6回5失点で来日初黒星を喫した。

同球場では2014年から23年まで10年間勝ち越しなし。24年は開幕から6試合勝てなかった。そんな悪い流れを変えるべく、阿部監督にはある“秘策”があった。

さる巨人OBがこう言った。

「現在の一軍野手は、ダルベック、松本、宇都宮、投手ではこのカードで先発予定のウィットリー、則本、新人の田和、北浦の計7人が今季からの新戦力。昨季はいなかったメンバーが多く、新メンバーならアレルギーや苦手意識がないだろうという狙いでしたが……」

たかが1試合されど1試合……。今季もマツダスタジアムで苦戦を強いられそうな気配だ。

◇ ◇ ◇

巨人といえば、エース戸郷が苦境に立たされている。いったい何が戸郷の歯車を狂わせたのか。「あそこで今までしたことがないようなことをやってしまった」と振り返っているのが、25年の開幕前に行われたドジャース戦だが…。

●関連記事 【もっと読む】エースの歯車を狂わせた2025年大谷ドジャースとのドリームマッチ では、それらについて詳しく報じている。