都会の喧騒にそびえ立つダイナミックなラグジュアリーホテル「グランド ハイアット 東京」

グランド ハイアット 東京にて、世界で愛される「ポケットモンスター」の誕生30周年を記念した宿泊プランが提供される「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」が、期間限定で開催されます☆

グランド ハイアット 東京「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」

宿泊期間：2026年6月20日（土）チェックイン〜8月26日（水）チェックアウト

予約受付開始日：2026年4月8日（水）※宿泊希望日の1日前までに要予約

予約受付サイト：公式Webサイト

世代や国境を越え、老若男女問わず愛されている、1996年に誕生した「ポケットモンスター」

誕生から30年を迎えた2026年、グランド ハイアット 東京ではこのポケモンとコラボレーションし「冒険（アドベンチャー）」をテーマにした宿泊体験が提供されます。

子どもの頃にポケモンと冒険した思い出を持つ方はもちろん、これからポケモンに出会うお子さんまで、幅広い世代が楽しめるポケモンの世界へと誘う客室デザインがポイントです。

このコラボレーションでは、1日1室限定のスイートルームと、8室限定のスタンダードルームの計9部屋が、ポケモンをデザインした客室に変化。

グリーンや花々を基調とした装飾に加え、『ポケットモンスター 赤・緑』から活躍しているポケモンのアートやデコレーションを客室の随所に散りばめ、まるでポケモンたちとともに冒険しているかのような世界観を演出しています。

すべての客室には、風船で冒険に出るピカチュウをはじめ、ポケモンたちとの冒険を体感できる装飾を施し、思わず写真に撮りたくなるデザインに仕上げられています。

すべての宿泊プランでは、ピカチュウの焼き印をあしらったパンケーキ付きの朝食が提供され、ポケモンとともに朝のひとときが楽しめるのも魅力の一つ。

さらに、スイートルームに宿泊された方には、ピカチュウをテーマにした“オールイエロー”で仕上げるグルメバーガーのディナーセットが客室に届けられます。

ケチャップをつかった自家製ソースのバーガーは、食べ応え満点☆

そのほか、コラボレーションを記念し、冒険をテーマに製作したアメニティグッズは、どちらのプランにご宿泊の場合でもお持ち帰りいただくことができ、自宅に帰ってからも冒険の余韻に浸ることができます。

1日1室限定「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー スイートステイ」

料金：1室2名利用時 1室400,000円〜 ※価格は予約状況などにより変動します

※税込・サービス料15％および宿泊税別

限定：1日1室限定 ※限定室数に達し次第終了となります

プラン内容：

「チェアマンスイート」（120平方メートル）での宿泊ポケモン30周年×グランド ハイアット 東京コラボレーションのオリジナルアメニティグッズ内容：オリジナルデザインのパスポートケース、ポロシャツ、帽子、トートバッグ、アウトドアランプ、クッションポケモン30周年記念商品 手のひらでかわいくおしゃべりするフィギュア「てのひらピカチュウ ぽけふわ」フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメのぬいぐるみくさタイプ、ほのおタイプ、みずタイプをイメージしたポケモンの装飾やアート「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」のディナーをお部屋にお届け（1滞在につき1回）内容：ピカチュウがテーマの“オールイエロー”ディナーセット。ケチャップをつかった自家製ソースのバーガー、カレーフライドポテト、冷製コーンスープ、ピカチュウのイエローソーダ※提供時間は、滞在中の15:00〜21:00 LOお部屋に届けられるブレックファスト「そらとぶピカチュウのパンケーキ」（1滞在につき1回）内容：風船で冒険に出るピカチュウの焼き印を押したオリジナルのパンケーキをセットにしたアメリカンブレックファストエグゼクティブ ラウンジ「グランド クラブ ラウンジ」へのアクセス内容：プライベートラウンジにてチェックインなどの手続きをはじめ、シャンパンや軽食を楽しめるカクテルタイム、ビュッフェスタイルの朝食を含むオールデイ リフレッシュメントが利用できます

※アメニティグッズやぬいぐるみなどは、大人1名につき1滞在あたり1セット（大人3名まで宿泊可）

※アメニティやデコレーションなどの内容は予告なく変更となる場合があります

※オリジナルデザインのポロシャツはビッグサイズ1種のご用意となりサイズは選べません

1日1室限定で用意されるスイートルームに宿泊できる「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー スイートステイ」

壁一面の窓から東京の街並みや富士山を見渡せる広さ120平方メートルの「チェアマンスイート」で、ゆっくりとポケモンの世界に没入するかのような滞在が叶います。

客室の扉を開けて目に飛び込んでくるのは、緑豊かな空間に集まったポケモンたちです。

風船で冒険に出るピカチュウを含む合計30匹のピカチュウをはじめ、『ポケットモンスター 赤・緑』から活躍しているポケモンたちのデコレーションやアートが広がります。

客室に彩られるのは、リビングルーム、ベッドルーム、バスルームそれぞれが、くさタイプ、ほのおタイプ、みずタイプをイメージした装飾。

リビングにはフシギダネやモンジャラなどのくさタイプ、ベッドルームにはヒトカゲやロコンなどのほのおタイプ、

バスルームにはゼニガメやラプラスなどのみずタイプのポケモンを見つけることができます。

客室のどこにいても、ポケモンを身近に感じる滞在が楽しめるお部屋です。

スイートルームに宿泊された方には、ディナーと朝食をお部屋にお届け。

ディナーでは、ピカチュウをテーマに“オールイエロー”で仕上げる「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」が用意されます。

ケチャップをつかった自家製ソースのボリューム満点バーガーが堪能できるディナーです。

朝食では、ピカチュウの焼き印があしらわれたパンケーキ付きアメリカンブレックファストが登場。

さらにこの宿泊プランには、冒険をテーマにデザインしたオリジナルアメニティグッズも付いています。

パスポートケースやポロシャツ、アウトドアランプなど、オリジナルロゴ入りのグッズに加え、手のひらでおしゃべりするピカチュウのフィギュア、フシギダネ・ゼニガメ・ヒトカゲのぬいぐるみなども持ち帰ることができます。

1日8室限定「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー ステイ」

料金：1室2名利用時 1室71,500円〜 ※価格は予約状況などにより変動します

※税込・サービス料15％および宿泊税別

プラン内容：

ツイン（42平方メートル）での宿泊ポケモン30周年×グランド ハイアット 東京コラボレーションのオリジナルアメニティグッズ内容：オリジナルデザインのパスポートケース、Tシャツ、帽子、トートバッグ『ポケットモンスター 赤・緑』から活躍しているポケモンのアートや装飾オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」での朝食ビュッフェ内容：風船で冒険に出るピカチュウの焼き印を押した「そらとぶピカチュウのパンケーキ」付き

※アメニティグッズは、大人1名につき1滞在あたり1セット（大人2名まで宿泊可）

※アメニティやデコレーションなどの内容は予告なく変更となる場合があります

※オリジナルデザインのTシャツはビッグサイズ1種のご用意となりサイズは選べません

1日8室限定で用意されるスタンダードプラン「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー ステイ」

客室にも、ポケモンたちをデザインした装飾が施されます。

枕元には、草花や『ポケットモンスター 赤・緑』から活躍しているポケモンでデコレーションするほか、4つのアートには、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ・ピカチュウがデザインされています。

さらに、客室に入ってすぐの場所に位置する大きな鏡では、カビゴンやイーブイなどのポケモンたちもゲストをお出迎え。

朝食は、風船で冒険に出るピカチュウの焼き印を押した「そらとぶピカチュウのパンケーキ」が付いた朝食ビュッフェが堪能できます。

平飼い卵など厳選した食材を用いてシェフたちがオープンキッチンでつくる種類豊富なメニューや、ホテル内ベーカリーで毎朝焼き上げるブレッドなど、オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」自慢のお料理ばかりです。

スタンダードプランにも、コラボレーションを記念して製作したオリジナルデザインのパスポートケースをはじめ、Tシャツや帽子、トートバッグが付いています。

宿泊プラン共通の注意事項

・本プランに含まれるお食事は、12歳以下のお子様には含まれません。

・本プランに含まれるお食事の利用時間は、ご予約時にお知らせください。

・ご宿泊にあたり、本プラン宿泊規約をご一読いただき、ご署名をいただきます。

・記載の無い限り、客室内設置アイテムはお持ち帰りいただけません。

・アメニティやデコレーションなどの内容は予告なく変更となる場合があります。

・当プランを2つ以上の日程で個別に予約し、チェックアウト同日（24時間以内）に再度チェックインする場合も1滞在として数えます。

ポケモンたちと冒険をするかのように過ごせる、世代を超えて楽しめる宿泊体験。

子どもから大人まで、ポケモンファンはもちろん、家族やお友だち同士でも、ポケモンとともにこの夏だけの冒険の旅が楽しめるプランです。

グランド ハイアット 東京にて予約受付が開始されている「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」の紹介でした☆

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