『時すでにおスシ!?』柿木胡桃役にファーストサマーウイカ キャラクター紹介（3）
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、ファーストサマーウイカが演じる柿木胡桃を紹介する。
【写真多数】豪華11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
ファーストサマーウイカが演じる柿木胡桃は、大手コンサルティング企業でバリバリ働いていたが、鮨職人へのキャリアチェンジを図るため鮨を習いにきたパワフルな人物。前職の会食で出会った鮨に感動し、将来は日本の寿司カルチャーを世界に広げるという壮大な目標を掲げている。タイパ重視の生き方をしている。
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同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
ファーストサマーウイカが演じる柿木胡桃は、大手コンサルティング企業でバリバリ働いていたが、鮨職人へのキャリアチェンジを図るため鮨を習いにきたパワフルな人物。前職の会食で出会った鮨に感動し、将来は日本の寿司カルチャーを世界に広げるという壮大な目標を掲げている。タイパ重視の生き方をしている。