金属バット、『上方漫才大賞』奨励賞の点数に会場どよめく たくろう＆ツートライブ＆カベポスター下し「やっぱり大阪ですわー！」【点数一覧あり】
上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『第61回上方漫才大賞』が7日、大阪市内で行われた。金属バット（小林圭輔、友保隼平）が奨励賞に選ばれた
【写真】貴重な2組ショット！カミマン大賞＆奨励賞を受賞したザ・ぼんち＆属バット
上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『上方漫才大賞』。将来の大賞を見据える「奨励賞」にはカベポスター、金属バット、たくろう、ツートライブ、天才ピアニストの5組が選出された。
1組目のツートライブが397点。続くたくろうが会場の爆笑をかっさらい442点を記録。次のカベポスターが398点で突出したたくろうの奨励賞決定が濃厚かと思われる中、ラストに登場した金属バットが「大阪交通カルタ」のネタで挑み、482点という数字を叩き出した。
金属バットの数字が表示され、奨励賞受賞が確定すると、会場がどよめいた。友保はピースサインではしゃぎながら、トロフィーを手に「やっぱり大阪ですわー！」とコメント。小林も「みんな東京行くんですよ、この人たち」と話していた。
ツートライブ、たくろう、カベポスターは東京進出を発表している。
■『第61回上方漫才大賞』奨励賞選考結果
ツートライブ…397点
たくろう…442点
カベポスター…398点
天才ピアニスト…409点
金属バット…482点
【写真】貴重な2組ショット！カミマン大賞＆奨励賞を受賞したザ・ぼんち＆属バット
上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『上方漫才大賞』。将来の大賞を見据える「奨励賞」にはカベポスター、金属バット、たくろう、ツートライブ、天才ピアニストの5組が選出された。
1組目のツートライブが397点。続くたくろうが会場の爆笑をかっさらい442点を記録。次のカベポスターが398点で突出したたくろうの奨励賞決定が濃厚かと思われる中、ラストに登場した金属バットが「大阪交通カルタ」のネタで挑み、482点という数字を叩き出した。
ツートライブ、たくろう、カベポスターは東京進出を発表している。
■『第61回上方漫才大賞』奨励賞選考結果
ツートライブ…397点
たくろう…442点
カベポスター…398点
天才ピアニスト…409点
金属バット…482点