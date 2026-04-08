FX爆益の水谷隼、保有株はケタ違いの含み損？ スクショに反響「利確してるんじゃないの？」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が8日、自身のXを更新。本日8日は日経平均株価が一時、2900円を超える値上がりがあったことを受け、現在の持ち株について伝えた。
【画像】気になる！マイナス10％の下落でケタ違いの含み損？水谷隼の保有株
定期的に株やFX取引について報告している水谷は先日、「FXも3月好調でした FX初めて1年経って、波はあるけど色々吸収しながら成長できてると思う 何より攻略法の糸口が見えてきたかも」と手応え。投稿した画像では、3月1日〜31日までの合計実現損益が「＋2473万3120円」と表示されていた。
そして新たな株取引もしており、ダブルインバース日経（1360）を大量に仕込んでいたが、本日8日は−10％超の下落。これを受け水谷は「これ以上日経平均下がらないように守りました 今後死守します」と涙目の絵文字で現状を報告した。
これにネット上では「700万の含み損を抱えながら我々を守ってくれている」「700万含み損？」「水谷プロ生存確認もダブルインバースの含み損は公開されず」「もう利確してるんじゃないの？なんせ、エンターテイナーだからね笑」などと反応している。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】気になる！マイナス10％の下落でケタ違いの含み損？水谷隼の保有株
定期的に株やFX取引について報告している水谷は先日、「FXも3月好調でした FX初めて1年経って、波はあるけど色々吸収しながら成長できてると思う 何より攻略法の糸口が見えてきたかも」と手応え。投稿した画像では、3月1日〜31日までの合計実現損益が「＋2473万3120円」と表示されていた。
これにネット上では「700万の含み損を抱えながら我々を守ってくれている」「700万含み損？」「水谷プロ生存確認もダブルインバースの含み損は公開されず」「もう利確してるんじゃないの？なんせ、エンターテイナーだからね笑」などと反応している。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。