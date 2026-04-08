医師が警告する「実は逆効果／意味ナシ」食品と健康法。「カロリーゼロ食品」を避ける医療関係者が多いワケとは
「健康のため」と信じて続けている食品や習慣が、実は体調悪化の原因になっているかもしれない。乳酸菌飲料、ゼロカロリー食品、糖質制限、断食、長時間のジョギング……。医師たちに、世間で人気の健康法の“効かない理由”と注意点を聞いた。
◆健康食品の真実
「健康のために」と毎日口にしている食品や定期的に実践している健康法があるという人は少なくないだろう。だが、世に溢れる健康食品＆健康法の多くは、効果なし、もしくは決して効果が立証されていないことをご存じだろうか？
まずは、健康食品の真実を紹介しよう。「腸活ブームを受けて、食品メーカー各社が開発している乳酸菌飲料やサプリは注意が必要です」と話すのは、消化器外科医で予防医療のヘルスコーチとしても活動する石黒成治氏だ。
「腸には約1000種類の細菌が共生していますが、そのベストなバランスには個人差がある。にもかかわらず、特定の乳酸菌を多く含んだ飲料やサプリを摂り続けたら、腸内細菌のバランスが崩れかねません。
乳酸菌が“生きたまま腸に届く”と謳う商品もありますが、胃酸で殺菌されて腸まで届くのがナチュラルな状態。だから、大量摂取するとアレルギー反応が起こり、下痢などの症状を引き起こす恐れがある。添加物や果糖ブドウ糖液糖など体に悪い成分も含まれる商品もあるので、私は飲まないようにしています」
◆医療関係者が避ける食品
同様の理由で、「カロリーゼロ食品」も避ける医療関係者が多いという。
「甘味を感じるのに、実際にはカロリーゼロとなると、脳が混乱するのです。いくら口にしてもカロリーが吸収できないから、脳は『もっと食べなければ』という信号を送って食欲が増す。結果的に痩せるどころか太る人もいるし、糖尿病リスクが高まる」
また、カロリーゼロ食品には近年、健康リスクが指摘されるようになった物質が含まれていることもあるという。
「例えば、スクラロース、アセスルファムカリウム、アスパルテームといった人工甘味料は疫学研究でリスクが指摘され始めています。また、エリスリトールは血管の収縮や血栓分解能力の低下を引き起こし、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めるという論文が米国で発表されています」
◆糖質制限ダイエットは糖尿病リスクを高める？
多くの人が愛用しているサプリメントへの過信も禁物だ。
「膝の痛みに効くとされる軟骨やヒアルロン酸の生成に不可欠な成分であるグルコサミンやコンドロイチン含有のサプリがありますが、これらの成分は消化管で分解されて軟骨まで届きにくいという研究報告が数多く出ています」
昨今は減量目的で糖質制限ダイエットに取り組む人も多いが、石黒氏は「必ずリバウンドする」と断言する。
「その背後には、血糖値を下げる働きがあるホルモンの一種、インスリンに対する抵抗性（効きにくさ）があります。糖質を制限して高タンパク食を摂ると食後血糖値の急上昇が抑えられ、インスリン抵抗性の改善に役立つのですが、過剰なタンパク質の摂取は逆にインスリン抵抗性を誘発して糖尿病リスクに繫がる可能性もあるのです」
◆“正しく”やれば効果的だが…
一方で、ファスティング（断食）は“正しく”やれば効果的だが、多くの人が誤って実践している可能性が……。
「2〜3日のファスティングなら、脂質代謝が活性化してケトン体（体や脳の代替エネルギー源）が生み出され、脳がクリアになる効果があります。しかし、長期間の断食は体にとってピンチと判断され、代謝が悪化するほか、腸内細菌の餌が不足して菌が腸の粘液を食べ始め、腸壁を守る防波堤が削れていくので、毒素や健康を害する細菌が体内に入りやすくなる。
◆健康食品の真実
「健康のために」と毎日口にしている食品や定期的に実践している健康法があるという人は少なくないだろう。だが、世に溢れる健康食品＆健康法の多くは、効果なし、もしくは決して効果が立証されていないことをご存じだろうか？
「腸には約1000種類の細菌が共生していますが、そのベストなバランスには個人差がある。にもかかわらず、特定の乳酸菌を多く含んだ飲料やサプリを摂り続けたら、腸内細菌のバランスが崩れかねません。
乳酸菌が“生きたまま腸に届く”と謳う商品もありますが、胃酸で殺菌されて腸まで届くのがナチュラルな状態。だから、大量摂取するとアレルギー反応が起こり、下痢などの症状を引き起こす恐れがある。添加物や果糖ブドウ糖液糖など体に悪い成分も含まれる商品もあるので、私は飲まないようにしています」
◆医療関係者が避ける食品
同様の理由で、「カロリーゼロ食品」も避ける医療関係者が多いという。
「甘味を感じるのに、実際にはカロリーゼロとなると、脳が混乱するのです。いくら口にしてもカロリーが吸収できないから、脳は『もっと食べなければ』という信号を送って食欲が増す。結果的に痩せるどころか太る人もいるし、糖尿病リスクが高まる」
また、カロリーゼロ食品には近年、健康リスクが指摘されるようになった物質が含まれていることもあるという。
「例えば、スクラロース、アセスルファムカリウム、アスパルテームといった人工甘味料は疫学研究でリスクが指摘され始めています。また、エリスリトールは血管の収縮や血栓分解能力の低下を引き起こし、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めるという論文が米国で発表されています」
◆糖質制限ダイエットは糖尿病リスクを高める？
多くの人が愛用しているサプリメントへの過信も禁物だ。
「膝の痛みに効くとされる軟骨やヒアルロン酸の生成に不可欠な成分であるグルコサミンやコンドロイチン含有のサプリがありますが、これらの成分は消化管で分解されて軟骨まで届きにくいという研究報告が数多く出ています」
昨今は減量目的で糖質制限ダイエットに取り組む人も多いが、石黒氏は「必ずリバウンドする」と断言する。
「その背後には、血糖値を下げる働きがあるホルモンの一種、インスリンに対する抵抗性（効きにくさ）があります。糖質を制限して高タンパク食を摂ると食後血糖値の急上昇が抑えられ、インスリン抵抗性の改善に役立つのですが、過剰なタンパク質の摂取は逆にインスリン抵抗性を誘発して糖尿病リスクに繫がる可能性もあるのです」
◆“正しく”やれば効果的だが…
一方で、ファスティング（断食）は“正しく”やれば効果的だが、多くの人が誤って実践している可能性が……。
「2〜3日のファスティングなら、脂質代謝が活性化してケトン体（体や脳の代替エネルギー源）が生み出され、脳がクリアになる効果があります。しかし、長期間の断食は体にとってピンチと判断され、代謝が悪化するほか、腸内細菌の餌が不足して菌が腸の粘液を食べ始め、腸壁を守る防波堤が削れていくので、毒素や健康を害する細菌が体内に入りやすくなる。