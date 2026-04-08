将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負が4月8日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で行われている。大熱戦が繰り広げられる中、午後のおやつタイムには両者が注文した華やかなスイーツが登場し、ファンの目を楽しませた。

【映像】フルーツのカット技術にも注目！藤井名人のおやつ

藤井名人が選んだのは、椿山荘の季節限定メニュー「桜といちごのパウンドケーキ クリーム&フルーツ添え」とアイスティー。ふんわりと桜が香るパウンドケーキは、しっとりソフトな口当たりが特徴だ。桜あんのやさしい甘さと、中にしのばせたいちごのマリネのほどよい酸味が、変化に富んだ美味しさを生み出している。

春ならではの味わいのマリアージュが堪能できるこの一品にはフルーツも美しく添えられており、画面越しにも伝わる春爛漫のビジュアルに、ファンからは「品がいい」「うまそう」「キウイ すげー」といった声が上がった。さらに「あらステキ」「お上品なスイーツ」「いい匂いしそう」「可愛らしい〜」と絶賛の嵐となり、「インスタ映えしそう」と心躍らせるコメントも相次いだ。

一方、将棋界きっての“スイーツ男子”としても知られる挑戦者の糸谷八段は、こだわりのパンケーキと椿茶（アイス）をオーダーした。ふわふわの生地には、いちごをはじめとするフレッシュフルーツがたっぷりとトッピングされている。さらに、ホテル敷地内で養蜂し採蜜されたオリジナルの百花蜜「Garden Honey」をかけていただくという、スイーツ好きにはたまらない一品だ。午前のおやつで藤井名人が注文して話題を呼んだ黄金色のはちみつを、糸谷八段もここでしっかりと味わう形となった。

これには視聴者も「さすがスイーツ男子」と大盛り上がり。「こんなんぜったいうまいやん」「うわあ素敵」「うわー美味しそう！！」と、糸谷八段のさすがのチョイスに食欲を刺激されるファンが続出した。

激しい盤上の攻防が続く中、見た目にも華やかで極上の甘いおやつは、両者の疲れた頭脳を優しく癒やしたに違いない。最高峰の舞台にふさわしい至福のスイーツでしっかりとエネルギーを補給した二人が、いよいよ佳境を迎える戦いでどのような名手を繰り出すのか、引き続きファンの熱視線が注がれている。

（ABEMA／将棋チャンネルより）