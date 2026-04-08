日本相撲協会は８日、東京・墨田区内計２５校の新１年生にランドセルカバー約１７００枚を寄贈した。墨田区立小梅小には伊勢ケ浜部屋の桐山親方（元関脇・宝富士）と三段目・鈴ノ富士、実富士が訪問。入学式を終えた新１年生５４人に協会の公式キャラクター「ひよの山」と「こうつうあんぜん」「すみだく」の文字がプリントされた黄色のランドセルカバーを手渡した。

同事業は両国国技館がある墨田区の小学生の交通安全を目的に、２０２０年から毎年行われており、今年で７回目となった。墨田区の山本亨区長から感謝状を受け取った桐山親方は、この取り組みについて「とてもいいことだと思う。小学校に入ったらもらえるというのが伝統になれば」と語り、学校生活をスタートさせた子供たちに「しっかり勉強して遊んで、仲間を大切にしてほしい」とエールを送った。

桐山親方は一方で、贈呈式に同席した「ひよの山」には“奮起”を促した。子供たちから「黄色いペンギンだ！」と声が飛んでいたことを明かし、「もっと知ってもらえると。これから頑張ってくれたらなと思います」と笑顔で認知度アップを願っていた。