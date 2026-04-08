俳優のディーン・フジオカ（45）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。意外な素顔を暴露される場面があった。

この日からスタートする同局ドラマ「LOVED ONE」で共演する綱啓永とそろって登場。綱はディーンの裏話として「ちいかわ、大好きなんです」と人気キャラクターが好きだとぶっちゃけた。

これにディーンは「〇」の札を掲げてうなずいた。MCの「ハライチ」澤部佑は「意外は意外ですね」と驚いた様子で話すと、ディーンは「いやあもう共感しまくっちゃってて」と笑顔で話した。

「毎日撮影で長い、難しいせりふを一生懸命、泣きながら準備しているわけですよ」と続け、「そこでパッと見上げたときに、この“ちいかわ御殿”が」とちいかわグッズが飾られた楽屋の様子が披露された。

「子役のメーク台じゃなくて、僕の楽屋なんですけれど」とほほ笑み、「このちいかわたちに癒されて、頑張ろうと思って」としみじみと話した。“ちいかわ御殿”は「配置替えする時もありますね」とほほ笑み、ちいかわのマイボトルもお披露目した。

番組はディーンのちいかわ愛をチェックするべく、クイズを実施。ディーンは見事に全3問を正解し、ちいかわお昼寝セットをゲットしていた。