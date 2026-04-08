【再登場】ほっともっと「おろしかつめし」だし強化で進化、丼・弁当の2タイプ展開

持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」は4月15日、全2,423店舗で「おろしかつめし（丼タイプ）」と「おろしかつ弁当」を発売する。

同商品は2019年に初登場し、昨年の再販でも好評を得た期間限定メニュー。「おろしかつめし」が2026年も再び登場する。

■販売ラインアップ

・おろしかつめし（丼タイプ） 税込690円

・おろしかつ弁当 税込750円

ほっともっと「おろしかつめし（丼タイプ）」

■大根おろし×わさびでさっぱりとした味わい

「おろしかつ」は、やわらかなとんかつにたっぷりの大根おろしを合わせた一品。ボリューム感がありながらも、暑くなる季節に適したさっぱりとした後味が特徴だ。

特製ダレには、香り高い焼津産鰹節のだしを使用。今年はだしの風味をより強めることで、とんかつの旨味を引き立て、深みとコクのある味わいに仕上げたという。

付け合わせのキャベツの甘味に加え、別添のわさびによる爽やかな“味変”も楽しめ、最後まで飽きずに食べ進められる構成となっている。

■丼タイプと弁当タイプの2種類を用意

商品は、ごはんの上にとんかつをのせた「おろしかつめし（丼タイプ）」と、ごはんとおかずを分けたセパレートタイプの「おろしかつ弁当」の2種類を用意。利用シーンに応じて選べる仕様とした。