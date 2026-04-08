サカナクション山口一郎「ANN」初回3分でハプニング「一瞬放送を止めてしまった」「あまり聞いたことないミスで笑った」の声
【モデルプレス＝2026/04/08】サカナクションの山口一郎がパーソナリティを務めるラジオ番組「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週火曜深夜1時〜）が、4月7日にスタート。山口が生出演し、番組開始3分でハプニングが起き、話題を呼んでいる。
【写真】サカナ山口、日向坂メンバーと「エイエイオー！」
番組冒頭、伝統ある「オールナイトニッポン」のパーソナリティを務める喜びを噛み締めていた山口は「山口一郎って堅いやつとか、クソ真面目で面白くないやつとか思ってる人もいっぱいいると思うんですよ。写真がギンとした、ギュンとしてる顔が多いから、画像検索すると。だけど意外とフランクに話せるおじさんだっていうことをこの『スクールオブロック』で感じてくれたらと思います」と、熱弁を振るったものの、山口が口にしたのは、自身が2012年4月2日から2023年9月29日まで「サカナLOCKS！」というコーナーを担当していたラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」（TOKYO FM）の名前。番組開始3分で番組名を間違えてしまうというハプニングが起こった。
即座にミスに気づいた山口は「『スクールオブロック』じゃねえわ。『オールナイトニッポン』で！」と言い直し「どした？何かあった？変なこと言った俺？『オールナイトニッポン』って言ったよね今？」と誤魔化し。「やるな俺、やってんな俺。ちょっと緊張してるんで。いきなり汗すげぇ」「社長が目の前にいるのに。俺すごいこと言ったなって自分でも自覚あるわ」と自身にツッコミを入れていた。
さらに「でも俺昔、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』で『RISING SUN〜！』って言ったことある」と、過去にもフェスで名前を間違えた経験があることを告白。「そういうこと間違えちゃう性格だってことも覚えておいてもらえたらと思います」と自虐を交えてリスナーに呼びかけた。
番組内のハプニングに、ファンからは「ハラハラした」「歌ってる時とのギャップがすごい」「緊張伝わってきた」「誤魔化し方が人間味があって良い」「聞いてて1人で爆笑した」「生放送ならではのハプニングで面白かった」「一瞬放送を止めてしまった」「あまり聞いたことないミスで笑った」などの声が届いている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆山口一郎、初回開始3分で番組名間違える
番組冒頭、伝統ある「オールナイトニッポン」のパーソナリティを務める喜びを噛み締めていた山口は「山口一郎って堅いやつとか、クソ真面目で面白くないやつとか思ってる人もいっぱいいると思うんですよ。写真がギンとした、ギュンとしてる顔が多いから、画像検索すると。だけど意外とフランクに話せるおじさんだっていうことをこの『スクールオブロック』で感じてくれたらと思います」と、熱弁を振るったものの、山口が口にしたのは、自身が2012年4月2日から2023年9月29日まで「サカナLOCKS！」というコーナーを担当していたラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」（TOKYO FM）の名前。番組開始3分で番組名を間違えてしまうというハプニングが起こった。
◆山口一郎、ハプニングに冷や汗「社長が目の前にいるのに」
即座にミスに気づいた山口は「『スクールオブロック』じゃねえわ。『オールナイトニッポン』で！」と言い直し「どした？何かあった？変なこと言った俺？『オールナイトニッポン』って言ったよね今？」と誤魔化し。「やるな俺、やってんな俺。ちょっと緊張してるんで。いきなり汗すげぇ」「社長が目の前にいるのに。俺すごいこと言ったなって自分でも自覚あるわ」と自身にツッコミを入れていた。
さらに「でも俺昔、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』で『RISING SUN〜！』って言ったことある」と、過去にもフェスで名前を間違えた経験があることを告白。「そういうこと間違えちゃう性格だってことも覚えておいてもらえたらと思います」と自虐を交えてリスナーに呼びかけた。
◆山口一郎のハプニングに反響
番組内のハプニングに、ファンからは「ハラハラした」「歌ってる時とのギャップがすごい」「緊張伝わってきた」「誤魔化し方が人間味があって良い」「聞いてて1人で爆笑した」「生放送ならではのハプニングで面白かった」「一瞬放送を止めてしまった」「あまり聞いたことないミスで笑った」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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