デフォルメフィギュア「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 新学期」を4月8日より予約開始
【初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 新学期】 4月8日11時より予約開始 11月 発売予定 価格：3,080円
(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
セガ フェイブは、ホビーブランド「S-FIRE（エスファイア）」よりフィギュア「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 新学期」を4月8日11時より予約受付を開始した。発売は11月を予定し、価格は3,080円。
「ふわぷち」は、イラストレーター・三月八日さんとセガの共同デザインブランド。新学期をテーマにした衣装の初音ミクをデフォルメフィギュア化したもの。
表情やポーズを変えて楽しめるギミックを搭載し、「飾って」「集めて」「遊んで」「いっしょにお出かけして」自由に楽しめるフィギュアとなっている。
＼ 📣ふわぷち 新作情報 ／- S-FIRE(エスファイア)公式 (@S_FIRE_OFFICIAL) April 8, 2026
初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 新学期🌸
本日より、S-FIRE公式サイトや各ホビーショップにて予約開始✨
🛒予約するhttps://t.co/Z9Vxj2rOpM#ふわぷち #初音ミク pic.twitter.com/1hOJ9VMNaZ
(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
designed by 三月八日