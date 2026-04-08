【初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 新学期】 4月8日11時より予約開始 11月 発売予定 価格：3,080円

セガ フェイブは、ホビーブランド「S-FIRE（エスファイア）」よりフィギュア「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 新学期」を4月8日11時より予約受付を開始した。発売は11月を予定し、価格は3,080円。

「ふわぷち」は、イラストレーター・三月八日さんとセガの共同デザインブランド。新学期をテーマにした衣装の初音ミクをデフォルメフィギュア化したもの。

表情やポーズを変えて楽しめるギミックを搭載し、「飾って」「集めて」「遊んで」「いっしょにお出かけして」自由に楽しめるフィギュアとなっている。

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

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